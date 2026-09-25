Xi w USA: Nasze cele mogą się wzajemnie wzmacniać

Prezydenci USA i Chin rozmawiali przede wszystkim o wzajemnych stosunkach handlowych, a także o kwestiach Bliskiego Wschodu, w tym Iranu, wojny na Ukrainie i statusu Tajwanu. Sporo mówiono o znaczeniu technologii i sztucznej inteligencji dla ich bilateralnych relacji oraz sytuacji na świecie. Na razie wiadomo, że Waszyngton i Pekin przedłużyły do 10 stycznia rozejm w prowadzonej "wojnie" handlowej.

W uroczystej kolacji politycznych liderów dwóch światowych mocarstw uczestniczyli czołowi przedstawiciele świata wielkich korporacji, m.in. założyciel Amazona Jeff Bezos, dyrektor generalny Google Sundar Pichai, dyrektor generalny OpenAI Sam Altman, dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang, dyrektor generalny Microsoftu Satya Nadella, szef JP Morgan, Boeinga oraz inni znaczący dyrektorzy.

Podczas kolacji Trump podarował Xi ozdobną figurę orła bielika. Prezent ten miał podkreślić amerykański charakter wieczoru, na który w dużej mierze wpłynęły chińskie elementy kulturowe.





Xi Jinping: Historyczny moment

– Prezydent Trump i ja odbyliśmy szczerą i pogłębioną wymianę zdań, osiągając porozumienie w wielu kwestiach. To nadało nową treść konstruktywnej relacji chińsko-amerykańskiej w zakresie stabilności strategicznej i zapewniło nowe strategiczne wytyczne dla relacji chińsko-amerykańskich – oznajmił Xi w przemówieniu podczas uroczystej kolacji na jego cześć wystawionej przez Trumpa.

Na razie nie wiadomo, jakie konkretnie porozumienia zostały zawarte. Xi określił spotkanie z Trumpem "historycznym momentem" w stosunkach obu mocarstw i wyraził nadzieję na wzmocnienie przyjaźni między chińsko-amerykańskiej.

Wielka Ameryka i odrodzenie Chin

Xi Jinping powiedział, że obietnica Trumpa, aby przywrócić Ameryce wielkość, oraz zaangażowanie Chin w osiągnięcie wielkiego odrodzenia narodowego to ambitne cele, które nie muszą stać w sprzeczności i z pewnością mogą się wzajemnie wzmacniać.

Polityk podkreślił, że Chiny i Stany Zjednoczone muszą działać jako odpowiedzialne, duże kraje, spełniać oczekiwania obu narodów, nadążać za trendami czasów i szukać nowego podejścia, które umożliwi dużym krajom wzajemne porozumiewanie się.

Przewodniczący Komunistycznej Partii Chin powiedział, że współpraca Chin i USA nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów świata, ale bez niej trudno będzie rozwiązać wiele spośród nich.

Trump: Trwałe więzi między USA a Chinami

Także Trump cały czas traktował swojego gościa z wielkim szacunkiem. Prezydent USA osobiście przywitał przewodniczącego partii z Państwa Środka na lotnisku, co stanowiło sytuację wyjątkową. Amerykańscy prezydenci niezmiernie rzadko witają osobiście głowy innych państw podczas wizyt państwowych.





Na kolacji Trump podkreślił, że obaj z Xi rozumieją, że "choć reprezentują różne systemy, to więzi między ich narodami są trwałe i nigdy nie dogadywali się lepiej".

W piątek Trump i Xi udadzą się do Narodowego Archiwum, aby zapoznać się z dokumentami przedstawiającymi historię stosunków amerykańsko-chińskich.

Donald Trump odbył wizytę państwową w Chinach w maju tego roku.

Czytaj też:

Zełenski na spotkaniu z Trumpem: Mam nadzieję, że zakończymy wojnę Czytaj też:

Ciepłe słowa Trumpa do Polonii i narodu polskiego