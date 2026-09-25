Rząd chce zablokować unijne przepisy, które poparł. Bryłka: To się w głowie nie mieści

PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) to unijne rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, które obowiązuje od 12 sierpnia 2026 roku. Jego celem jest zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych i promowanie gospodarki obiegu zamkniętego. PPWR dotyczy producentów, importerów, czy sklepów internetowych.

Rozporządzenie PPWR. Najpierw rząd je poparł, a teraz chce je zablokować

RMF FM podkreśla, że problem PPWR dotyczy małych firm, które sprzedają swoje produkty bezpośrednio klientom w innych krajach UE i są zobowiązane do zarejestrowania się w systemie dotyczącym opakowań i ustanowienia lokalnego przedstawiciela. Dla małego przedsiębiorstwa oznacza to dodatkowe formalności i koszty. Może to być nawet 50 tys. euro na firmę.

Wiceminister rozwoju Michał Baranowski, powiedział w Brukseli, że Polska ma poparcie około 15 państw, aby zatrzymać PPWR.

– Proponujemy zatrzymanie stosowania tego rozporządzenia, czyli "stop the clock" – powiedział.

Podał przykład małej firmy z Mazur, która od 30 lat produkuje specjalistyczne żagle do łodzi. Żeby sprzedawać je we Francji, firma musi zarejestrować się na tamtejszym rynku i ustanowić tam swojego przedstawiciela. Koszty są na tyle wysokie, że przedsiębiorstwo zdecydowało się na razie wstrzymać sprzedaż i poczekać, czy przepisy zostaną zmienione. Jeśli nie firma może zostać zmuszona do wycofania się z unijnego rynku.

– To jest bardzo dobry przykład tego, jak nie należy tworzyć przepisów, które wpływają na jednolity rynek, a także na nasze małe i średnie przedsiębiorstwa – mówił w Brukseli.

Bryłka: To się w głowie nie mieści

Anna Bryłka, europoseł Konfederacji, która od początku alarmowała w sprawie PPWR, oceniła we wpisie na platformie X, że "to się w głowie nie mieści".

"Teraz polski rząd chce wstrzymać przepisy z kontrowersyjnego rozporządzenia PPWR? Przecież rząd Donalda Tuska w grudniu 2024 je poparł!" – przypomniała.

Anna Bryłka podkreśliła, że "naprawdę, nikt nie był w stanie w przewidzieć skutków nowego rozporządzenia opakowaniowego, wystarczyło je przeczytać…".

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