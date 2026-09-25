Nowoczesny marketing – w pułapce nieświadomości

Marketing ten opiera się na strategii omijania naszego umysłu świadomego i kieruje się bezpośrednio do podświadomości. Człowiek, który nie wie, że jest obiektem takiego działania, jest w dużej mierze wobec niego bezbronny. Techniki te bowiem opierają się na realnej wiedzy dotyczącej tego, jak bardzo nasze decyzje sterowane są przez różne nieświadome mechanizmy, na które – dopóki ich sobie nie uświadomimy – nie mamy wpływu. Naukowcy od mniej więcej 100 lat „namierzają” i opisują po kolei te mechanizmy, jak również odkrywają, w jaki sposób można nimi „poruszać”, żeby u obiektów ludzkich wywołać pożądane reakcje. W międzyczasie zebrana została naprawdę przepotężna wiedza na ten temat, która wykorzystywana jest do manipulowania społeczeństwami.