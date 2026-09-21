Firma farmaceutyczna odpowiada na zarzuty. Będzie odwołanie

"Spółka nie zgadza się w całości z zarzutami przedstawionymi w decyzji i zamierza skorzystać z prawa odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ostateczna wysokość ewentualnej kary oraz termin zapłaty zostaną ustalone po zakończeniu postępowania odwoławczego i wydaniu prawomocnego wyroku w ww. sprawie" – czytamy w komunikacie.

Gigantyczna kara dla hurtowni farmaceutycznych

UOKiK podał dziś, że nałożył na cztery firmy farmaceutyczne – Neukę, Farmacol-Logistyka, Farmacol i Świat Zdrowia – łącznie 905 mln zł kar za nielegalne porozumienie w sprawie cen hurtowych, a decyzję pozytywnie zaopiniowała Komisja Europejska. Sankcji finansowej uniknęła Polska Grupa Farmaceutyczna (PGF) dzięki programowi łagodzenia kar i współpracy z UOKiK. Spółka PGF podkreśliła, że sama zgłosiła sprawę do UOKiK, gdy zorientowała się, że praktyka może naruszać prawo.

Hurtownie farmaceutyczne, zamiast niezależnie rywalizować o klientów, przez ponad 10 lat dzieliły się informacjami o bieżących cenach leków i innych warunkach handlowych oferowanych aptekom, co pozwalało im ograniczać konkurencję na rynku. W zamian za m.in. rabaty, szkolenia i wsparcie marketingowe hurtownie uzyskiwały dostęp do danych o zakupach aptek. Od października 2015 r. korzystały z tego Neuca i Polska Grupa Farmaceutyczna, a od stycznia 2017 r. również spółki z grupy Farmacol, podał Urząd.

Zmowa cenowa firm farmaceutycznych

"Na konkurencyjnym rynku niewiedza o tym, co zrobi rywal, zmusza przedsiębiorców do konkurowania: niższą ceną, lepszą ofertą, rabatem czy korzystniejszymi warunkami współpracy. Na polskim rynku hurtowej sprzedaży leków w ostatniej dekadzie ten mechanizm został zaburzony. Najwięksi gracze mieli dostęp do szczegółowych informacji o działaniach konkurentów, co pozwalało im unikać dynamicznej rywalizacji na rynku. Prawo nie zabrania obserwowania publicznie dostępnych cen konkurentów. W tej sprawie było inaczej: ceny, po których hurtownie sprzedają produkty konkretnym aptekom, nie są publiczne. Przedsiębiorcy zdobywali tę wiedzę dzięki narzędziom informatycznym stosowanym w swoich programach partnerskich dla aptek, dzielili się nią z uczestnikami porozumienia i wykorzystywali ją przy własnych decyzjach handlowych" – czytamy w komunikacie.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne. Spółka jest notowana na GPW.

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