Ponad pół miliarda złotych kary dla Biedronki. UOKiK wykrył zmowę

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kierowcy zatrudnieni w jednej z firm objętych zmową mieli ograniczoną możliwość przejścia do konkurencyjnego przedsiębiorstwa. W przypadku braku zgody dotychczasowego pracodawcy kierowca był obejmowany blokadą i przez kilka miesięcy nie mógł świadczyć pracy w danym centrum dystrybucyjnym dla innej firmy.

Urząd ocenił, że porozumienie trwało od czerwca 2017 r. co najmniej do lutego 2024 r., kiedy UOKiK przeprowadził przeszukanie. W ocenie urzędu praktyka mogła przez lata wpływać na warunki zatrudnienia kilku tysięcy kierowców, ograniczając ich możliwość zmiany pracodawcy i zmniejszając presję na wzrost wynagrodzeń.

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UOKiK uznał, że Jeronimo Martins Polska było organizatorem zmowy, egzekwowało uzgodnione zasady i pośredniczyło w wymianie informacji między przewoźnikami.

Spółka miała również decydować o tym, którzy kierowcy mogą wjeżdżać na teren centrów dystrybucyjnych. Zdaniem urzędu ograniczenie konkurencji między przewoźnikami zmniejszało także presję na wzrost stawek za usługi transportowe.

– Pracownicy mają prawo szukać lepszej płacy i warunków pracy. Zmowa, która odbiera pracownikom to prawo, uderza w podstawowe zasady uczciwej konkurencji – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Naruszono zasady konkurencji

Urząd podkreśla, że porozumienia dotyczące niekonkurowania o pracowników, tzw. no-poach agreements, są zakazane, ponieważ mogą wpływać na poziom wynagrodzeń i warunki zatrudnienia.

Decyzja UOKiK podlega opiniowaniu przez Komisję Europejską, która zgodziła się z argumentacją urzędu, że doszło do naruszenia zasad konkurencji.

Oprócz Jeronimo Martins Polska najwyższe kary otrzymały m.in. Euro Finannce – 6,727 mln zł, Trans-GP – 4,633 mln zł, Mena P.M. – 4,175 mln zł oraz LKW Poland – 3,751 mln zł. UOKiK ukarał także osiem osób fizycznych bezpośrednio odpowiedzialnych za niedozwolone ustalenia.

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