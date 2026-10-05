Morawiecki ostro o PiS: Kontrole, opresja, areszty

PiS planuje się wycofywać z niektórych rozwiązań, które wprowadzono przez Polski Ład. Chodzi m.in. o powrót do naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na podatku liniowym i ryczałcie, przywrócenie karty podatkowej.

Mateusz Morawiecki nie kryje zaskoczenia działaniami PiS. – Dziwię się rozwiązaniom rodem z Leszka Balcerowicza. To są rozwiązania, poprzez które złodziej Kacprzyk i złodziej Kral będą mieli niższe daniny. To są rozwiązania, mówię precyzyjnie, poprzez które taki gość, jak złodziej Kacprzyk, będzie miał składkę zdrowotną obniżoną o tysiąc złotych i daniny niższe do zapłacenia, o kilkanaście tysięcy złotych. Jak PiS chce dać kilkanaście tysięcy złotych złodziejowi Kralowi i złodziejowi Kacprzykowi, a Pani w Biedronce ma tak mniej więcej płacić daniny, jak tego typu goście, to ja dziękuję bardzo – mówił były premier w rozmowie z RMF FM.

Morawiecki: PiS to są kontrole i areszty

Lider Rozwoju Plus przekonywał, że rozwiązania, jakie proponuje jego stowarzyszenie, idą w kontrze do pomysłów PiS i są bardzo dobre dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wskazał m.in. na czteroletni obniżony ZUS po to, żeby firmy mogły się "rozpędzić".

– Mamy rozwiązania po to, żeby firmy mogły się bogacić, zarabiać pieniądze. PiS to są kontrole małych firm, to jest opresja, to są areszty. Z tym kojarzy się PiS w małych i średnich firmach – mówił dalej.

Czarnek: Błąd rządu Morawieckiego

Prawo i Sprawiedliwość podczas sobotniego „Kongresu Gospodarka” przedstawiło diagnozę stanu finansów publicznych oraz zapowiedziało propozycje zmian w polityce gospodarczej. Głos zabrał m.in. prof. Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który zaproponował wycofanie się z niektórych rozwiązań Polskiego Ładu.

Do tych planów odniósł się Przemysław Czarnek na konferencji prasowej w poniedziałek. – To, co zostało przedstawione w sobotę, to droga wyjścia z tego wielkiego kryzysu finansów publicznych, do których doprowadził pan Domański, pan Tusk i rząd koalicji 13 grudnia – stwierdził.

– Powrót do zryczałtowanej składki zdrowotnej – przecinamy wszelkie spekulacje, wracamy do ustawień fabrycznych, likwidujemy błędną decyzję rządu Mateusza Morawieckiego. W tej jednej części był to błąd, zmiana dotycząca składki zdrowotnej uderzyła zwłaszcza w małych mikro przedsiębiorców – mówił były minister edukacji.