Byli doradcy Szydło z zarzutami. W tle sprawa 8 mln zł

W środę funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Annę P. i Piotra M., byłych członków zarządu Solvere sp. z o.o.

Zarzuty dla zatrzymanych

Prokuratura przedstawiła obojgu podejrzanym zarzuty dotyczące wyrządzenia Polskiej Fundacji Narodowej szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Według ustaleń śledztwa szkoda miała wynieść co najmniej 8 428 542,74 zł.

Sprawa dotyczy realizacji i finansowania w 2017 roku kampanii medialnej "Sprawiedliwe Sądy", prowadzonej w związku z planowanymi zmianami w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Według prokuratury Anna P. i Piotr M., działając w imieniu Solvere sp. z o.o., złożyli w lipcu 2017 roku wniosek o realizację kampanii, a następnie zawarli z Polską Fundacją Narodową umowę dotyczącą projektu "Sądy". Prokuratura zarzuca im również udział w realizacji kampanii oraz współdecydowanie o jej treści, formie i przebiegu.

Usługi marketingowe za 8 mln zł?

W ocenie prokuratury działania te doprowadziły do przekazania partiom politycznym Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska świadczeń niepieniężnych w postaci usług marketingu politycznego o wartości 8 428 542,74 zł. Zdaniem śledczych świadczenia te zostały przekazane z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych i służyły realizacji celów politycznych związanych z planowanymi zmianami legislacyjnymi w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

W ramach kampanii przeprowadzono również badania opinii społecznej. Według prokuratury ich wyniki miały być wykorzystywane do opracowania strategii komunikacyjnych partii politycznych w związku z planowanymi zmianami legislacyjnymi.

Anna P. i Piotr M. nie przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Po przesłuchaniu prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Obejmują one zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów oraz dozór Policji. Podejrzanym zakazano również kontaktowania się ze sobą oraz z Maciejem Ś. i Cezarym J.

Za zarzucane przestępstwo może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

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