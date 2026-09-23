"Władza próbuje zaszczuć". Kaczyński zabrał głos w sprawie zatrzymań

We wtorek rano w Warszawie agenci CBA zatrzymali Piotra Matczuka – obecnie publicystę Telewizji Republika oraz Annę Plakwicz – obecnie dyrektor Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta RP.

Oboje zostali zatrzymani w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.

Plakwicz i Matczuk zatrzymani przez CBA. Kaczyński zabrał głos

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do sprawy zatrzymania Anny Plakwicz i Piotra Matczuka, napisał na platformie X, że "Polska Tuska to nie siła prawa, a prawo siły".

"Od rana władza próbuje zaszczuć niezwykle uczciwe i zasłużone dla środowiska patriotycznego osoby: odważną panią dyrektor Annę Plakwicz i bezkompromisowego dziennikarza pana Piotra Matczuka" – stwierdził.

Jarosław Kaczyński przypomniał, że jest to sprawa sprzed dziewięciu lat – jak dodał – "wielokrotnie wyjaśniona i skrupulatnie rozliczona". "Ale cel jest inny: nie prawda, lecz zemsta i igrzyska" – dodał.

Zdaniem prezesa PiS "w ten plan wpisują się także zarzuty wobec szefowej kancelarii Trybunału Konstytucyjnego i szefa straży trybunalskiej".

"Szykanowani, bo stali na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości. A ta władza boi się niezależności…" – ocenił.

Jarosław Kaczyński stwierdził we wpisie, że "ta władza boi się ludzi odważnych".

"Ta władza boi się ludzi wolnych. Bądźmy odważni i stańmy w obronie Trybunału Konstytucyjnego, który jest gwarantem naszej wolności i suwerenności. Strzeżmy tej instytucji przed nielegalnymi partyjnymi nominatami. Bądźmy razem!” – zaapelował.

Śledztwo prokuratury w sprawie PFN

W drugiej połowie czerwca 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Postępowanie zostało wszczęte w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w Warszawie przez członków Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, obowiązanych na podstawie przepisu ustawy oraz decyzji Rady Fundacji do zajmowania się jej sprawami majątkowymi, w związku ze sfinansowaniem kampanii medialnej "Sprawiedliwe Sądy", czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w kwocie nie mniejszej niż 8 mln 428 tys. zł.

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