Kaczyński: Przeszkodą do bazy USA w Polsce jest rząd Tuska

Dzięki staraniom prezydenta Karola Nawrockiego już wkrótce żołnierze amerykańskich sił zbrojnych będą stacjonować w Polsce na stałe. "Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce" – poinformował prezydent USA.

Amerykański prezydent ogłosił, że "jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona". "Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu amerykańsko-polskiego" – podkreślił.

Baza USA w Polsce. Kaczyński: Przeszkodą rząd Tuska

– Jeżeli chodzi o oświadczenie prezydenta Trumpa, to ono jest samo przez się ważne, ale do tego momentu, w którym będzie powiedziane, że powstanie, że została podjęta decyzja, baza, jest jeszcze troszkę drogi i na pewno na tej drodze leży taka przeszkoda, która się nazywa rządem polskim – oznajmił w piątek na konferencji prasowej w Sejmie lider PiS.

– Czy rząd jednak w tej sytuacji, którą opisywał premier Tusk wczoraj podczas swojego wystąpienia, będzie chciał w dalszym ciągu być tą przeszkodą? Jeśli będzie chciał, to będzie to oznaczało, że jest to rząd jeszcze bardziej uzależniony od czynników zewnętrznych niż ja to głosiłem i w dalszym ciągu głoszę – dodał Kaczyński.

Nawrocki reaguje na deklarację Trumpa

Na deklarację Donalda Trumpa zareagował w czwartek wieczorem prezydent Karol Nawrocki.

"Dziękuję, Panie Prezydencie Donaldzie Trumpie za miłe słowa, naszą przyjaźń i Pańskie zdecydowane zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie" – napisał na platformie X.

Karol Nawrocki podkreślił, że "jesteśmy gotowi kontynuować nasze wysiłki na rzecz wzmocnienia współpracy obronnej: poważnie, odpowiedzialnie i zawsze razem".

"Mogę Pana zapewnić, że polski rząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najlepsze możliwe miejsce dla bazy Armii USA" – zadeklarował prezydent.

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