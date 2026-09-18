Nawrocki reaguje na przełomową deklarację Trumpa. "Jesteśmy gotowi"

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek na Truth Social – jak napisał – "WSPANIAŁĄ WIADOMOŚĆ!".

Trump: Poczyniono znaczne postępy w kierunku bazy wojsk USA w Polsce

"Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce" – poinformował prezydent USA.

Amerykański przywódca ogłosił, że "jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona". "Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu amerykańsko-polskiego" – podkreślił.

Nawrocki reaguje na deklarację Trumpa

Na deklarację Donalda Trumpa zareagował w czwartek wieczorem prezydent Karol Nawrocki.

"Dziękuję, Panie Prezydencie Donaldzie Trumpie za miłe słowa, naszą przyjaźń i Pańskie zdecydowane zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie" – napisał na platformie X.

Karol Nawrocki podkreślił, że "jesteśmy gotowi kontynuować nasze wysiłki na rzecz wzmocnienia współpracy obronnej: poważnie, odpowiedzialnie i zawsze razem".

"Mogę Pana zapewnić, że polski rząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najlepsze możliwe miejsce dla bazy Armii USA" – zadeklarował prezydent.

Polska zabiegała o stałą obecność amerykańskich żołnierzy

Polska od dłuższego czasu zabiegła o zwiększenie stałej obecności wojsk USA.

Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej. Stała obecność oznaczałaby rozmieszczenie konkretnych jednostek USA w Polsce na dłuższy czas, wraz z infrastrukturą i zapleczem dla żołnierzy oraz ich rodzin.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że podczas wizyty w USA w czerwcu, którą odbył na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że amerykańskiego prezydenta „nie trzeba przekonywać” do dodatkowej obecności wojsk w Polsce.

Z kolei wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz informował w czerwcu, że Pentagon jest otwarty na polską propozycję dotyczącą stałego stacjonowania sił amerykańskich.

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