"Jesteśmy w koalicji". Tusk dziękuje Zełenskiemu

Tusk spotkał się w piątek w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. Polityk brał udział w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej.

– Teraz budujemy koalicję antybalistyczną, stworzymy europejski system antybalistyczny, jestem o tym przekonany na 100 proc. Będziemy o tym rozmawiali z Donaldem i będziecie tam mile widziani, będziemy tam partnerami – powiedział polityk z Kijowa.

Koalicja antybalistyczna. Tusk dziękuje Zełenskiemu

Premier Tusk podziękował Zełenskiemu za jego deklarację w sprawie uczestnictwa Polski w koalicji. Dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z dziewięcioma partnerami europejskimi, wśród których nie znalazła się Polska, "doszło do pewnego nieporozumienia".

– Jesteśmy w koalicji antybalistycznej – podkreślił lider Koalicji Obywatelskiej w nagraniu na X.

– W czasie rozmów z prezydentem Zełenskim ustaliliśmy formy i ramy tej współpracy – mówi na nim szef rządu. Nie przekazał jednak, jak współpraca ta ma wyglądać i jaki mieć zakres.

Premier: Bezpieczniejsze europejskie, a więc także polskie niebo

– To w przyszłości, może nie dziś, ale na pewno jutro będzie oznaczało dużo bezpieczniejsze europejskie, a więc także polskie niebo – powiedział Tusk.

Koalicja antybalistyczna (określana również jako europejska koalicja antybalistyczna lub rakietowa) to porozumienie grupy państw, którego deklarowanym celem jest wspólny rozwój, produkcja oraz stworzenie zintegrowanego europejskiego systemu obrony przed pociskami balistycznymi. Jak podają autorzy, inicjatywa ta ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa powietrznego w obliczu zagrożeń rakietowych na kontynencie.

Pierwotnie koalicję antybalistyczną zawarły: Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Ukraina i Wielka Brytania. Według doniesień medialnych Kijów nie chciał Polski.

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