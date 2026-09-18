To weto wywołało burzę. Polacy ocenili decyzję Nawrockiego

41,6 proc. respondentów uważa, że decyzje prezydenta były słuszne – 21,3 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 20,3 proc. "raczej tak" – wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest 45,8 proc. badanych: 36,3 proc. ocenia weta „zdecydowanie nie”, a 9,5 proc. "raczej nie". 12,6 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.

Badanie wskazuje również na wyraźne różnice między elektoratami poszczególnych ugrupowań. Według danych przedstawionych przez WP decyzje prezydenta krytycznie ocenia większość wyborców koalicji rządzącej, podczas gdy wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych oraz Konfederacji przeważają oceny pozytywne.

Zwolennicy obozu rządzącego zdecydowanie przeciwko wetom

Wśród obozu rządzącego decyzje prezydenta za słuszne uznaje łącznie 4 proc. badanych – 3 proc. "zdecydowanie" i 1 proc. "raczej". Przeciwnego zdania jest natomiast 87 proc. – 70 proc. "zdecydowanie" i 17 proc. "raczej". 9 proc. nie potrafiło odpowiedzieć.

Odmiennie wyglądają wyniki wśród opozycji. W tej grupie 77 proc. badanych pozytywnie ocenia decyzje prezydenta – 41 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 36 proc. "raczej tak". Przeciwnego zdania jest łącznie 20 proc. – 7 proc. "raczej nie" i 13 proc. "zdecydowanie nie". 3 proc. wskazało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wyborcy Konfederacji za Nawrockim

Wśród osób deklarujących poparcie wyłącznie dla Konfederacji łącznie 74 proc. uważa decyzje prezydenta za słuszne. 50 proc. wskazało "zdecydowanie tak", a 24 proc. "raczej tak". Przeciwnego zdania jest 15 proc. badanych – 10 proc. "raczej nie" i 5 proc. "zdecydowanie nie". 11 proc. nie miało zdania.

W kategorii "pozostali" 23 proc. respondentów pozytywnie ocenia decyzje prezydenta, podczas gdy 41 proc. ocenia je negatywnie. Aż 36 proc. nie potrafiło odpowiedzieć.

Badanie United Surveys by IBRiS przeprowadzono 10–11 września 2026 roku na próbie 1000 osób.

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