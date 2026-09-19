"To spełnienie marzeń USA". Porozumienie zawarte, Trump triumfuje

Niemal od początku swojej drugiej kadencji w Białym Domu Donald Trump przekonywał, że Grenlandia ma kluczowe znaczenie strategiczne dla USA i powinna być kontrolowana przez Waszyngton, a nie przez Danię, która – jego zdaniem – nie przeznacza żadnych środków na obronność. W styczniu Trump publicznie deklarował, że USA "muszą mieć Grenlandię" i nie wykluczył użycia siły wojskowej. Miał go przed tym powstrzymać szef NATO Mark Rutte.

Rząd Danii oraz przedstawiciele władz wyspy zdecydowanie odmawiali możliwości podporządkowania się USA. Jak się jednak okazuje, upór Trumpa przyniósł skutek. Prezydent USA przekazał, że Waszyngton zawarł z Kopenhagą i Grenlandią umowę, która daje Stanom Zjednoczonym bezterminową kontrolę nad kwestiami bezpieczeństwa na tym terytorium. Premier Danii Mette Frederiksen potwierdziła, że dokument zostanie wkrótce podpisany.

Trump triumfuje

W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie Trump wskazał, że zawarcie porozumienie nie będzie kosztowało amerykańskich podatników "nawet centa". Dodał, że umowa "na zawsze" daje USA "pełną zdolność do robienia tego, co konieczne na Grenlandii, w celu zapewnienia i obrony bezpieczeństwa Grenlandii oraz Stanów Zjednoczonych". Dokument przewiduje także, że żadne państwo bez zgody Waszyngtonu nie będzie mogło mieć baz wojskowych na wyspie, rozmieszczać tam wojsk ani dokonywać żadnych wrażliwych inwestycji.

"Od ponad 100 lat Prezydenci wiedzieli o strategicznym znaczeniu Grenlandii, ale ŻADEN z nich nie był w stanie nic w tej sprawie zrobić. Jestem dumny z tego, że jestem Prezydentem, który na stałe i ostatecznie rozwiązał tę bardzo ważną sytuację" – napisał Trump.

Prezydent USA wskazał, że natychmiast po podpisaniu porozumienia rozpocznie się proces "rozwijania dużej obecności wojskowej w odpowiedniej części Grenlandii, których jest wiele".

"Z niecierpliwością oczekujemy współpracy z wspaniałymi ludźmi Danii i Grenlandii ku wspanialej przyszłości w odniesieniu do tej dużej i wysoce strategicznej posiadłości ziemskiej. Będziemy jej bardzo strzec! To spełnienie marzeń dla Stanów Zjednoczonych" – zakończył swój wpis amerykański prezydent.

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