Na lotnisku w Niemczech samochód uderzył w samolot

Do wypadku doszło około godziny 3:00 w nocy z piątku na sobotę (19 września) na bocznym obszarze lotniska.

Według dostępnych informacji samochód uderzył w silnik stojącego samolotu, a następnie w nieobsadzony pomost pasażerski. W chwili zdarzenia na pokładzie maszyny nie było pasażerów ani załogi.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca mógł przed zderzeniem mieć problemy zdrowotne.

Dokładne okoliczności zdarzenia mają zostać ustalone w toku prowadzonego postępowania i na podstawie ekspertyzy powypadkowej.

Wypadek nie spowodował zakłóceń w ruchu lotniczym, ponieważ w momencie zdarzenia nie odbywały się żadne operacje – między północą a godziną piątą rano obowiązuje zakaz lotów.

Port lotniczy w Monachium jest jednym z największych lotnisk w Niemczech. W 2025 roku obsłużył 43,4 mln pasażerów.

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