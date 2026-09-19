Prasa: Niemcy coraz częściej emigrują do Polski

W swoim internetowym wydaniu dziennik przytacza dane Federalnego Urzędu Statystycznego. Wynika z nich, że w 2025 roku do Polski wyemigrowało 4941 osób – więcej niż do Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii. Drogę w odwrotnym kierunku – z Polski do Niemiec – wybrało jedynie 1720 osób. Dziennikarze wskazują zatem na ujemnie saldo migracji.

"Dlaczego coraz więcej Niemców przenosi się za Odrę? Co dokładnie działa w polskiej gospodarce lepiej niż w Niemczech? I czego moglibyśmy się nauczyć od naszego wschodniego sąsiada, żeby nie tracić na stałe wykwalifikowanych pracowników?" – zastanawia się autor artykułu Christian Wermke.

Jeden z rozmówców portalu, 33-letni, który przeprowadził się z Berlina do Warszawy chwali nasz kraj i wylicza jego największe zalety dla osób, które chcą tutaj prowadzić swa biznes. To niższe podatki niż w Niemczech, lepsza cyfryzacja i mniej biurokracji.

– Sposób, w jaki ten kraj realizuje swoje zamierzenia, jest godny uwagi. W Niemczech w tym pokoleniu bardzo często od razu pojawia się dyskusja o równowadze między pracą a życiem prywatnym – mówi Jens Althoff, szef warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla.

Niemcy zazdroszczą Polsce

W ostatnich tygodniach w niemieckiej prasie pojawia się coraz więcej pochlebnych dla Polski artykułów. Niemiecka prasa chwali zmodernizowaną sieć kolejową w naszym kraju. Jak podkreśla, dokonano tego "w imponującym tempie".

"Berliner Zeitung” pisze wprost, że w Niemczech "trwa chaos i transport zastępczy".

"35 lat niemiecko-polskiej przyjaźni – a na trasie między Berlinem a Warszawą podróż pociągiem kończy się przejazdem autobusem zastępczym" – podkreśla polsko-niemiecki dziennikarz Tomasz Kurianowicz, nawiązując się do obchodzonej w tym roku 35. rocznicy traktatu dobrosąsiedzkiego między Polską a Niemcami.

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