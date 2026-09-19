Do Polski ruszy nowa fala uchodźców z Ukrainy? Szef BBN tłumaczy

– Ewentualnie gdyby do takiej sytuacji doszło, bo ciągle jest to w sferze hipotetycznego rozważania, takie plany są, te procesy są już przetestowane. Miejmy nadzieję, że w takiej sytuacji nie dojdzie – mówił Grodecki w sobotę (19 września) w RMF FM.

Szef BBN wskazał, że szczególnie trudna może być nadchodząca zima. Jego zdaniem Rosja może nasilać ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną, co może pogorszyć warunki życia ludności i zwiększyć presję migracyjną.

Podkreślił zarazem, że utrzymanie niepodległej Ukrainy pozostaje z punktu widzenia Polski strategicznym interesem.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce

Grodecki przypomniał doświadczenia Polski z 2022 r., kiedy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę do kraju przybyły miliony uchodźców. Jak zaznaczył, wypracowane wówczas mechanizmy reagowania zostały sprawdzone w praktyce.

W rozmowie szef BBN odniósł się również do planów ewakuacyjnych państw bałtyckich. Poinformował, że na początku września odbyło się spotkanie przedstawicieli Polski, Litwy i Łotwy dotyczące ewakuacji transgranicznej.

– Jesteśmy w jednym obszarze bezpieczeństwa i ewentualne ruchy ewakuacyjne i plany tych ruchów ewakuacyjnych muszą brać też oczywiście pod uwagę państwa sąsiedzkie – wskazał.

Szef BBN o planach Rosji

Grodecki ocenił jednocześnie, że stan bezpieczeństwa Polski pozostaje stabilny, choć pogorszyła się sytuacja za wschodnią granicą. Według niego Rosja, nasilając ataki powietrzne, chce m.in. dezorganizować pomoc dla Ukrainy i wywoływać poczucie zagrożenia wśród mieszkańców wschodniej Polski.

W sobotę (19 września), w związku z rosyjskimi uderzeniami na cele na Ukrainie, Dowództwo Operacyjne ponownie uruchomiło polskie lotnictwo wojskowe. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

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