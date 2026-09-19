Para prezydencka w Nowym Jorku. Nawroccy oddali hołd ofiarom zamachów z 11 września

Para prezydencka złożyła symboliczny wieniec pod Drzewem Przetrwania (Survivor Tree) w miejscu, gdzie znajdowało się World Trade Center – poinformowała w sobotę (19 września) Kancelaria Prezydenta.

Drzewo Przetrwania to grusza, którą wydobyto z ruin World Trade Center po zamachach i poddano zabiegom mającym przywrócić ją do życia. W 2010 roku drzewo zostało ponownie posadzone na terenie Ground Zero.

W wyniku skoordynowanych ataków przeprowadzonych 11 września 2001 roku w Nowym Jorku, Waszyngtonie i Pensylwanii zginęło 2996 osób. Wśród ofiar było ośmioro obywateli Polski.

Para prezydencka w USA. Nawrocki wystąpi w ONZ

Karol Nawrocki wraz z małżonką rozpoczęli wizytę w Stanach Zjednoczonych, która związana jest z udziałem prezydenta w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W programie wizyty znalazły się m.in. spotkania z nowojorską Polonią oraz przedstawicielami polskiego i amerykańskiego biznesu. Prezydent ma również odbyć rozmowy z przywódcami innych państw w ramach ONZ, w tym z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.

Para prezydencka wróci do Polski w środę (23 września).

Trump: Nawrocki ma to pod kontrolą

W piątek (18 września) prezydent USA Donald Trump powiedział podczas konferencji prasowej w Białym Domu, że Polska "ma świetnego prezydenta, który jest wielkim fanem Trumpa".

– Był na 12. miejscu, ja go poparłem, a teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną pracę. I ma to pod kontrolą – stwierdził prezydent USA, pytany o obawy polskich przywódców o możliwe ataki hybrydowe Rosji na sojuszników Ukrainy, w tym Polskę.

Premier Donald Tusk ostrzegł w czwartek (17 września) w Sejmie, że w najbliższych tygodniach i miesiącach działania Rosji mogą obejmować także uderzenia dronami i rakietami w państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.

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