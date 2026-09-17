Przyłębskiej może grozić do 10 lat więzienia. Prokuratura wszczęła śledztwo

Postępowanie ma związek z zawiadomieniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczącym byłej prezes TK. Śledczy badają podejrzenie wielokrotnego przekroczenia uprawnień.

Zarzucają jej "wielokrotne przekroczenia uprawnień"

Śledztwo prowadzi działający w Prokuraturze Krajowej Zespół ds. zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2017 roku. Jak poinformowała w czwartek rzecznik Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak, postępowanie dotyczy "wielokrotnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych – sędziów Trybunału Konstytucyjnego uprawnionych do wyznaczania składów orzekających".

Według prokuratury przekroczenie uprawnień miało polegać na "bezprawnym wyznaczaniu lub zmianie, zarówno personalnej, jak i liczebnej, składów orzekających TK z pominięciem ustawowych zasad ich wyznaczania", określonych w ustawie o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Śledczy analizują dokumentację dotyczącą zmian składów, a także raporty i publikacje Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Fundacji im. Stefana Batorego. Przedstawiciele HFPC zostali już przesłuchani w charakterze świadków.

Zawiadomienie złożyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka

HFPC przeanalizowała dane dotyczące zmian składów Trybunału w latach 2015–2020. Wynika z nich, że składy sędziowskie zmieniono w 885 sprawach, a w co najmniej 176 przypadkach przyczyną nie była śmierć sędziego ani zakończenie jego kadencji. Według Fundacji składy miały być zmieniane m.in. w sprawach dotyczących KRS, wyboru jej członków przez Sejm, władz TVP i Polskiego Radia, prezydenckiego prawa łaski, kontroli operacyjnej czy obowiązkowych szczepień. HFPC twierdzi, że część zmian prowadziła do uzyskania większości w składzie przez sędziów wybranych po 2015 roku.

Fundacja wskazała na możliwość popełnienia przestępstwa z art. 231 par. 2 Kodeksu karnego, dotyczącego przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Przepis przewiduje karę od roku do 10 lat więzienia.

Przyłębska zaprzecza

Julia Przyłębska stanowczo odrzuciła zarzuty zawarte w zawiadomieniu. Była prezes TK wskazywała, że przepisy nie regulują wprost wszystkich przypadków, w których konieczna jest zmiana wcześniej wyznaczonego składu, wymieniając m.in. śmierć, chorobę, wyłączenie sędziego czy zakończenie jego kadencji. Podkreśliła, że podczas jej kadencji zmarło trzech sędziów, a dziewięciu zakończyło kadencję.

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