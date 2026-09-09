Przyłębskiej może grozić do 10 lat więzienia. Była prezes TK reaguje

Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłej prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Chodzi o zmiany w składach sędziowskich TK. Zdaniem fundacji mogło dochodzić do nich z naruszeniem prawa. Fundacja wskazuje co najmniej 176 takich przypadków. Przepis, na który powołuje się fundacja, przewiduje za to karę nawet do 10 lat więzienia.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zawiadamia prokuraturę w sprawie Przyłębskiej

Sprawa dotyczy okresu, kiedy prezesem TK była Julia Przyłębska. Fundacja twierdzi, że składy orzekające miały być zmieniane w taki sposób, aby w ważnych sprawach większość uzyskiwali sędziowie wybrani po 2015 roku.

Z komunikatu fundacji wynika, że zaczęła ona zabiegać o dane z TK już w 2020 roku, ale ich uzyskanie zajęło niemal pięć lat i wymagało postępowań przed sądami administracyjnymi. Informacje trafiły do fundacji dopiero pod koniec grudnia 2025 roku.

Z uzyskanych danych wynika, że w latach 2015–2020 składy sędziowskie zmieniono w 885 sprawach. Fundacja wskazała co najmniej 176 przypadków, w których powodem zmiany nie była śmierć sędziego ani zakończenie jego kadencji.

Fundacja twierdzi, że opisane działania mogą być rozpatrywane na podstawie art. 231 par. 2 Kodeksu karnego. Dotyczy on przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Grozi za to kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Według fundacji korzyścią osobistą Julii Przyłębskiej miało być m.in. umocnienie jej pozycji w Trybunale Konstytucyjnym. W zawiadomieniu do prokuratury napisano, że "kontrola nad tym, kto i w jakim składzie rozpozna daną sprawę, dawała prezes TK instrument realnego wpływu na wynik postępowań".

Przyłębska reaguje na doniesienie do prokuratury

Do sprawy odniosła się Julia Przyłębska.

Na platformie X napisała, że "w związku ze złożonym do prokuratury doniesieniem o możliwości popełnienia przeze mnie przestępstwa polegającego na niewłaściwym wyznaczaniu składów sędziowskich i w konsekwencji uzyskania korzyści polegającej na uzyskaniu pozycji w Trybunale Konstytucyjnym stanowczo tym oskarżeniom zaprzeczam".

"Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu urzędu podlega wyłącznie Konstytucji. Ustawa regulująca zgodnie z delegacją konstytucyjną postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym określa zasady pierwszego wyznaczania składów rozpoznających sprawy wskazując szereg czynników, które prezes powinien uwzględnić. Ustawa nie opisuje jednak sytuacji zmiany składów dla przykładu w przypadku śmierci sędziego, wyłączenia na podstawie postanowienia Trybunału, choroby lub usprawiedliwionej nieobecności sędziego, czy też zakończenia kadencji jak i szeregu innych okoliczności" – wyjaśniła.

Julia Przyłębska przypomniała "o zastosowaniu zasady vis maior przez jednego z byłych prezesów Trybunału i wyznaczeniu składu orzekającego nieznanego ustawie i wydanie orzeczenia przez sędziów wyznaczonych do orzekania w tej sprawie".

"Fundacja ani żaden inny podmiot nie zauważyli w tym postępowaniu zarówno prezesa, jak i sędziów działań naruszających normy prawa karnego. Przypominam, że w czasie mojej kadencji zmarło trzech sędziów, zaś dziewięciu sędziów zakończyło kadencję, co wiązało się z koniecznością wyznaczenia składów orzekających, czego ustawa explicite nie reguluje. Powstają również inne nie przewidziane ustawą zdarzenia, które wymagają podjęcia przez prezesa, jako organizującego pracę Trybunału, działań" – dodała była prezes TK.

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