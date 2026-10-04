Straż miejska dostanie nowe uprawnienia. Kierowcy muszą mieć się na baczności

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami strażnicy będą mogli reagować m.in. na jazdę pod prąd, a także na przypadki poruszania się pojazdem wzdłuż drogi dla pieszych lub przejeżdżania przez przejście dla pieszych w sposób niezgodny z przepisami.

Nowe kompetencje mają objąć również wykroczenia polegające na zanieczyszczaniu lub zaśmiecaniu drogi.

Straż miejska zyska nowe możliwości. Kierowcy będą musieli bardziej uważać

Zmiany mają dotyczyć także ustalania, kto kierował pojazdem. Strażnicy mają otrzymać szersze możliwości żądania od właściciela lub posiadacza samochodu wskazania osoby, której powierzono pojazd. Ma to ułatwić ustalanie sprawców wykroczeń, także w sytuacjach, w których nie są oni bezpośrednio zatrzymani przez funkcjonariusza.

Projekt przewiduje ponadto stworzenie wyraźnej podstawy prawnej do rejestrowania przez strażników przebiegu interwencji wraz z dźwiękiem. Oznacza to możliwość utrwalania nie tylko obrazu, ale również rozmów prowadzonych podczas czynności służbowych.

Nowelizacja ma także uporządkować przepisy dotyczące legitymowania i ustalania tożsamości.

To kolejny etap poszerzania kompetencji straży miejskich. Jak wynika z projektu, rząd planuje przyjąć nowe przepisy w IV kwartale 2026 r. Ostateczny zakres nowych uprawnień może się jeszcze zmienić w toku prac legislacyjnych.

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