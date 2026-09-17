Nowa rola Szymona Hołowni. "Jednogłośna decyzja parlamentarzystów"

Zastąpił Pawła Śliza, który zrezygnował z funkcji po dwóch latach. Za wyborem Hołowni zagłosowali jednogłośnie parlamentarzyści ugrupowania.

Paweł Śliz rezygnuje: Uzgodniliśmy, jaki podział ról da nam największą siłę

O swojej rezygnacji Paweł Śliz poinformował w czwartek wieczorem w serwisie X. Funkcję przewodniczącego klubu pełnił od 2024 roku. – Rezygnuję z funkcji przewodniczącego klubu Polska 2050. Gdy lider-założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę – napisał w mediach społecznościowych.

Śliz przekazał, że wcześniej rozmawiał z Hołownią o podziale obowiązków w klubie. – Z Szymonem Hołownią usiedliśmy i uzgodniliśmy, jaki podział ról w klubie da nam największą siłę. Zgodziliśmy się wewnątrz klubu, że na tym etapie kadencji to Szymon powinien brać bezpośrednią odpowiedzialność za kierowanie pracami w Sejmie – napisał. Śliz zaznaczył, że jego decyzja nie oznacza odejścia z działalności w klubie.

Szymon Hołownia nowym szefem klubu

Zmianę oficjalnie potwierdziła Polska 2050. – Szymon Hołownia nowym przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050! – poinformowano na profilu ugrupowania w serwisie X. Według Polski 2050 Hołownia został wybrany jednogłośnie przez parlamentarzystów klubu.

– Rezygnacja Pawła Śliza z funkcji przewodniczącego to przemyślana i przedyskutowana decyzja. Dzięki tej odpowiedzialności Szymon Hołownia został jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów wybrany nowym Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050 – przekazała partia. – Założyciel partii pokieruje teraz najważniejszym politycznym ciałem naszego ugrupowania. Powodzenia! – dodano.

Zmiany również na stanowiskach wiceprzewodniczących

O dalszych zmianach poinformował Bartosz Romowicz, wiceprzewodniczący Polski 2050. – Nowym Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050 został Szymon Hołownia – napisał. Romowicz przekazał, że Paweł Śliz zostanie pierwszym wiceprzewodniczącym klubu, a on sam będzie drugim wiceprzewodniczącym. – A ja będę II Wiceprzewodniczącym – poinformował Romowicz.