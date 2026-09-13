"W prokuraturze coraz liczniejsze oznaki buntu". Gociek i Gmyz ujawniają

W tym roku na słynnym Forum Ekonomicznym było nieco nudnawo, gdyż nie dano nam do poprowadzenia żadnego z paneli. Wgląd za kulisy mieliśmy jednak dobry, więc możemy zacząć od wyrażenia głębokiego absmaku. Otóż, jak może wiecie, tytuł Człowieka Roku trafił do niejakiego Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, peezelowca znanego z tego, że nie jest znany. Pal sześć. Ale tak się składa, że wiemy, kto był jego kontrkandydatem: Andrzej Poczobut, niezłomny bojownik o prawa Polaków na Białorusi, niedawno wydobyty z kazamatów Łukaszenki. Wskazanie Klimczaka ponad Poczobuta? Cóż, niby sprawa nieduża, ale niesmak pozostał.