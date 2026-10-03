Nowy program gospodarczy PiS. Znamy szczegóły

Podczas sobotniej konwencji programowej w Warszawie Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało część swoich nowych propozycji gospodarczych. Prof. Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który w przeszłości był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawił pakiet zmian dotyczących m.in. podatków, przedsiębiorców i finansów publicznych.

Najdalej idącą propozycją jest zastąpienie CIT podatkiem obrotowym w wysokości 1,5 proc. PiS postuluje też coroczną waloryzację progów podatkowych oraz zawieszenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla małych firm.

PiS chce powrotu do "starej" składki zdrowotnej

Partia Jarosława Kaczyńskiego chce także zmian w składce zdrowotnej. Chodzi o powrót do zasad sprzed Polskiego Ładu. Przypomnijmy, że rząd Mateusza Morawieckiego wprowadził 9-proc. składkę nieodliczaną od podatku dla jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) na skali, składkę 4,9 proc. dla liniowców, a także trzy stawki dla ryczałtowców.

– Chcemy zaproponować, żeby wrócić ze składką zdrowotną (...) tylko dla małych i średnich przedsiębiorców będących na zasadach ogólnych na PIT-36L i dla ryczałtowców do zasad sprzed 2020 r. – oświadczył prof. Andrzejewski. Wskazał, że przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego mogliby płacić składkę zdrowotną o połowę niższą niż obecnie. Według jego szacunków, wprowadzenie takiego rozwiązania oznaczałoby dla budżetu państwa koszt około 3,5 mld zł. Propozycja nie obejmowałaby osób rozliczających podatek według skali. Prof. Andrzejewski argumentował, że przedsiębiorcy rzadko wybierają tę formę opodatkowania ze względu na wyższą stawkę podatkową, sięgającą 32 proc.

Z kolei były prezes Orlenu, a obecnie europoseł PiS Daniel Obajtek opowiedział się za dalszą realizacją pomysłu łączenia spółek Skarbu Państwa, który próbował wcielać w życie w czasach, kiedy zarządzał największym koncernem paliwowym w Polsce. Nie krył rozczarowania, że obecny zarząd spółki odszedł od tej polityki, czego dowodem jest brak kontynuacji fuzji Orlenu z Grupą Azoty, która – zdaniem Obajtka – mogłaby doprowadzić do stabilizacji cen nawozów na rynku.

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