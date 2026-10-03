Żurek świat zadziwił

Wziął ci on i zadziwił świat prawniczy podwójnie, choć za jednym razem! Stop. Kiedy sąd postanowił o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, ukrywającemu się gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie, Żurek zreinterpretował prawo polskie. Stop.

List żelazny to takie coś, co sąd może komuś przyznać, żeby ten ktoś wyszedł z ukrycia lub przyjechał z zagranicy i stanął przed sądem, a do momentu prawomocnego wyroku kogoś takiego nie można wsadzić za kraty, no chyba że list przestanie obowiązywać. Stop.