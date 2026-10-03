"Kleptomanie-patelniarzu". Minister ostro zwrócił się do Berkowicza

Od soboty (3 października) do poniedziałku (5 października) na stacjach w całej Polsce będą obowiązywać następujące maksymalne ceny paliw: 6,73 zł za litr benzyny 95, 7,59 zł za litr benzyny 98 oraz 7,88 zł za litr oleju napędowego.

"Czyli tak, minister energii wydał ROZPORZĄDZENIE obniżając maksymalne ceny paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 – 7,59 zł, a oleju napędowego – 7,88 zł. I teraz pytam. To po co była ta szopka i po co im ta ustawa?" – zastanawiał się poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

Odpowiedział mu Milosz Motyka. "Minister energii wydał OBWIESZCZENIE, nie rozporządzenie, kleptomanie-patelniarzu. Rozporządzenia obniżające podatki wydaje w Polsce minister finansów, parlamentarzysta powinien mieć tu podstawową wiedzę. Ustawa daje potrzebną delegację ustawową do wydania rozporządzenia ws. akcyzy i gwarantuje finansowanie pakietu przez kolejne miesiące" – napisał szef resortu energii.

Ceny paliw w Polsce

W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jednocześnie skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że przepisy mogą wejść w życie, podczas gdy ich zgodność z konstytucją będzie badana przez TK.

Wcześniej rząd argumentował, że regulacja ta ma stanowić źródło finansowania kolejnej odsłony pakietu CPN (Ceny Paliw Niżej). Ustawa przewiduje 60-proc. podatek od nadmiarowych zysków osiągniętych ze sprzedaży paliw ciekłych w okresie od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r.

W piątek w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżenia stawek VAT oraz podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe. Akcyza na benzyny spadła z 1529 zł/1000 litrów do 1239 zł/1000 litrów, natomiast na olej napędowy z 1160 zł/1000 litrów na 880 zł/1000 litrów. Również do 880 zł/1000 litrów obniżona została stawka na biokomponenty, stanowiące samoistne paliwa.

Rząd obniżył również stawkę VAT na paliwa z 23 do 8 proc. Obniżki obu podatków będą obowiązywać do 31 grudnia 2026 r. Stawki akcyzy będą takie same jak przy pierwszym pakiecie CPN. Wówczas rząd podkreślał, że to najniższy poziom wymagany przez Unię Europejską.

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