"Sytuacja jest dynamiczna". Pilne posiedzenie klubu Polski 2050 ws. Hołowni

Radio RMF FM informuje, że podczas spotkania klubu Polski 2050, może dojść do kluczowej zmiany na stanowisku przewodniczącego. Kandydatem na nowego szefa jest wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Hołownia przewodniczącym klubu Polski 2050?

Obecnie przewodniczącym klubu Polski 2050 jest Paweł Śliz. RMF FM informuje jednak, że Paweł Śliz może ustąpić z funkcji już we wtorek wieczorem.

Politycy Polski 2050 oceniają, że "sytuacja jest dynamiczna".

Szymon Hołownia miał postawić jednak jeden warunek. Aby został przewodniczącym klubu, potrzeba jest jednomyślność wszystkich posłów.

"Posłowie Polski 2050 nie kryją, że liczą na nowy początek. Wierzą, że Szymon Hołownia, obejmując stanowisko przewodniczącego, pomoże odbudować zaufanie wyborców do partii" – czytamy.

Pełczyńska-Nałęcz nową szefową Polski 2050. Hołownia zrezygnował

31 stycznia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została nową przewodniczącą Polski 2050. W powtórzonym głosowaniu pokonała Paulinę Hennig-Kloskę. Na skutek przegranych wyborów na szefową Polski 2050, Paulina Hennig-Kloska odeszła z partii wraz z grupą posłów i założyła klub parlamentarny Centrum.

Szymon Hołownia jesienią ubiegłego roku ogłosił, że nie będzie ubiegał się o stanowisko szefa Polski 2050. Wcześniej informował, że otrzymał propozycję wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał. Szymon Hołownia chciał zostać wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców (UNHCR), ale jego kandydatura nie uzyskała poparcia sekretarza generalnego Antonio Guterresa.

W listopadzie ubiegłego roku – w połowie kadencji Sejmu – Włodzimierz Czarzasty zastąpił Szymona Hołownię na stanowisku marszałka Sejmu. To skutek realizacji umowy koalicyjnej, podpisanej przez liderów KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy.

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