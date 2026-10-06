Watykan: Nowe decyzje służące ochronie małoletnich

Komisja zajęła się też problemem wykorzystywania seksualnego w zgromadzeniach zakonnych i zatwierdziła założenia kolejnego raportu o ochronie małoletnich w Kościele.

Głos osób skrzywdzonych

Komisja podkreśliła, że udział osób skrzywdzonych jest niezbędny przy ocenie tego, jak instytucje kościelne reagują na przypadki wykorzystania i jak zapobiegają ich powtarzaniu. Członkowie zatwierdzili założenia raportu, który ma zostać opublikowany w 2027 roku. Równolegle analizowano przygotowywany trzeci raport roczny dotyczący zasad i procedur ochrony w Kościołach lokalnych.

Jednym z tematów była kolejna faza wdrażania "Universal Safeguarding Framework” – wspólnych ram ochrony przygotowanych dla Kościoła powszechnego. Komisja wskazała na potrzebę łatwego dostępu do wytycznych i dostosowania ich wdrażania do lokalnych struktur kościelnych.

Ochrona w zgromadzeniach

Znaczną część obrad poświęcono sytuacji w zgromadzeniach zakonnych, w tym doświadczeniom kobiet konsekrowanych. Omawiano przypadki wykorzystania seksualnego, a także krzywdzenia związanego z nadużywaniem władzy, ingerowaniem w sumienie i nadużywaniem autorytetu duchowego. Zwrócono uwagę na bariery strukturalne i kulturowe, które mogą utrudniać zgłaszanie takich przypadków.

Od 9 do 11 grudnia 2026 roku Komisja zorganizuje w Rzymie drugie doroczne potkanie poświęcone ochronie przed wykorzystaniem i innymi formami krzywdzenia w zgromadzeniach zakonnych i innych wspólnotach życia konsekrowanego. W wydarzeniu weźmie udział około 300 osób z pięciu kontynentów. Spotkanie zakończy audiencja u papieża Leona XIV.

AI i zagrożenia cyfrowe

Komisja zajęła się także zagrożeniami dla małoletnich związanymi z technologiami cyfrowymi. Analizowała wykorzystanie sztucznej inteligencji i platform internetowych w duszpasterstwie dzieci i młodzieży oraz związane z tym ryzyko.

Celem jest przygotowanie rodziców, parafii i instytucji katolickich do lepszego reagowania na zagrożenia. Komisja opowiedziała się również za szerszą współpracą z partnerami międzynarodowymi oraz instytucjami Kurii Rzymskiej zajmującymi się sztuczną inteligencją.

Od deklaracji do działań

Podczas obrad omawiano również Inicjatywę Memorare, która wspiera rozwój systemów ochrony w różnych częściach świata. Komisja zwróciła uwagę na potrzebę monitorowania efektów tych działań i zapewnienia im trwałego finansowania.

Na zakończenie obrad członkowie Komisji podkreślili, że wiarygodność ochrony zależy od przekładania przyjętych zobowiązań na konkretne i mierzalne działania.

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