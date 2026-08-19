Hołownia w rządzie zamiast Pełczyńskiej-Nałęcz? W grze zaskakujący scenariusz

7 sierpnia portal Onet.pl informował, że wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia zbiera szable, by przejąć kontrolę nad klubem Polski 2050 w Sejmie. Były marszałek Sejmu ma już mieć większość pozwalającą obalić przywództwo Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w partii.

Szymon Hołownia miał już nawet złożyć Donaldowi Tuskowi konkretne propozycje.

Zdaniem portalu, operacja byłego lidera Polski 2050 przeciwko Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz trwa od dobrych kilku tygodni.

Ponadto – jak wynikało z informacji serwisu – Szymon Hołownia chciałby wejść do rządu i zostać ministrem kultury, którym kieruje obecnie jego partyjna koleżanka Marta Cienkowska. Miałby też zostać wicepremierem.

Hołownia wejdzie do rządu? Może zastąpić Pełczyńską-Nałęcz

Polsat News ustalił jednak, że gdyby Szymon Hołownia wszedł do rządu, to miałby objąć Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, którym obecnie kieruje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Rozważane jest również powierzenie mu funkcji wicepremiera.

Według informacji stacji, ewentualne wejście byłego marszałka Sejmu do rządu miałoby mieć znaczenie również dla sytuacji wewnątrz Polski 2050. Ugrupowanie podzieliło się po tym, jak Paulina Hennig-Kloska przegrała wybory na szefową partii i założyła klub parlamentarny centrum.

"Politycy koalicji liczą na ponowne scalenie obu środowisk. Miałby w tym pomóc właśnie Hołownia, gdyby ponownie przejął pełną władzę nad Polską 2050, został wicepremierem i objął resort funduszy i polityki regionalnej" – przekazał Polsat News.

Hołownia zrezygnował. Pełczyńska-Nałęcz została szefową Polski 2050

31 stycznia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została nową przewodniczącą Polski 2050. W powtórzonym głosowaniu pokonała Paulinę Hennig-Kloskę. Na skutek przegranych wyborów na szefową Polski 2050, Paulina Hennig-Kloska odeszła z partii wraz z grupą posłów i założyła klub parlamentarny Centrum.

Szymon Hołownia jesienią ubiegłego roku ogłosił, że nie będzie ubiegał się o stanowisko szefa Polski 2050. Wcześniej informował, że otrzymał propozycję wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał. Szymon Hołownia chciał zostać wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców (UNHCR), ale jego kandydatura nie uzyskała poparcia sekretarza generalnego Antonio Guterresa.

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