Nawrocki o "polskim cudzie gospodarczym". "Człowiek i pracownik jest najważniejszy"

W Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego odbyła się w środę gala XVIII edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Karol Nawrocki wspólnie z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą wręczył statuetki i certyfikaty 21 przedsiębiorstwom i instytucjom. Do tegorocznej edycji zgłoszono 34 kandydatury.

W swoim wystąpieniu prezydent wiele miejsca poświęcił znaczeniu pracy dla człowieka. Nawiązał do historii "Solidarności", Anny Walentynowicz oraz nauczania Jana Pawła II.

– Pracy powinniśmy przyglądać się w kategoriach ludzkiej godności. Praca nie polega wyłącznie na efektywności ekonomicznej, ale daje też człowiekowi głębokie poczucie godności, realizowania swoich aspiracji, tworzenia dobra wspólnego i budowania rodziny – mówił Nawrocki.

Nawrocki: Polska gospodarka przekroczyła bilion dolarów

Prezydent przekonywał, że osiągnięcia polskiej gospodarki są rezultatem zarówno aktywności przedsiębiorców, jak i pracy milionów zatrudnionych. Wskazał, że polska gospodarka przekroczyła wartość biliona dolarów i znajduje się wśród 20 największych gospodarek świata.

Nawrocki mówił, że wyróżnieni w konkursie pracodawcy są przykładem dialogu między obiema stronami rynku pracy. – To dzięki temu, że człowiek stawiany jest w centrum, dzięki temu, że mamy wspaniałych pracowników i doskonałych przedsiębiorców, Prezydent RP – ja osobiście – będę mógł w grudniu brać udział po raz pierwszy w historii III RP w spotkaniu Grupy G20 – powiedział.

Prezydent podziękował następnie Piotrowi Dudzie, "Solidarności", przedsiębiorcom i pracownikom za – jak to określił – "polski cud gospodarczy". – Chciałem Panu Przewodniczącemu, inicjatorom konkursu, wszystkim państwu, laureatom, pracownikom i pracodawcom podziękować za polski cud gospodarczy, który nie zostawił człowieka i pracownika na marginesie i z boku – powiedział.

"Człowiek i pracownik jest w Polsce najważniejszy"

Nawrocki zadeklarował również, że wsparcie dla przedsiębiorców chce łączyć z ochroną praw pracowniczych i zasadami społecznej gospodarki rynkowej. Wspomniał przy tym o działającej przy prezydencie Radzie Dialogu Społecznego oraz o współpracy z NSZZ "Solidarność".

Zapowiedział także kontynuowanie patronatu nad konkursem "Pracodawca Przyjazny Pracownikom", który organizowany jest przez NSZZ "Solidarność" od 2008 roku. Honorowy patronat nad jego pierwszą edycją objął prezydent Lech Kaczyński. – Wszystkie gospodarcze, ekonomiczne i biznesowe sukcesy związane są z tym, że nigdy nie zapominacie, iż człowiek i pracownik jest w Polsce najważniejszy – zwrócił się Nawrocki do laureatów.

Konkurs ma wyróżniać pracodawców przestrzegających prawa pracy i zapewniających m.in. stabilność zatrudnienia, bezpieczne warunki pracy oraz możliwość działalności związkowej. Kandydatów zgłaszają zakładowe organizacje NSZZ "Solidarność"