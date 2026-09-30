Nawrocki bezkonkurencyjny. W sondażu zdeklasował innych polityków prawicy

W nowym sondażu Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" ankietowanych, wyłącznie wyborców prawicy, zapytano o to, który polityk – ich zdaniem – najlepiej reprezentuje ich interesy.

Sondaż: Nawrocki bezkonkurencyjny wśród wyborców prawicy

Według wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i Rozwoju Plus, najlepiej ich interesy reprezentuje prezydent Karol Nawrocki. Na prezydenta wskazało aż 41 proc. elektoratu prawicy.

Daleko za prezydentem Mentzen, Braun, Kaczyński i Morawiecki

Daleko za prezydentem znalazł się jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Na lidera Nowej Nadziei wskazało 15 proc. prawicowych wyborców.

Na trzecim miejscu znalazł się Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, którego za najlepiej reprezentującego interesy prawicy, uważa 12 proc. wyborców o konserwatywnych poglądach.

Na kolejnym miejscu – ex aequo – uplasowali się ze wskazaniem przez 8 proc. ankietowanych: prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz lider Rozwoju Plus, były premier Mateusz Morawiecki.

6 proc. wskazało na kogoś innego.

Politolog skomentował wyniki sondażu

Prof. Kazimierz Kik, politolog, komentując wyniki sondażu stwierdził, że "zwolennikom prawicy podoba się dynamika działania prezydenta Karola Nawrockiego".

– Wyborcy wskazali polityków, których są zwolennikami, ale raczej nie tych, którzy mogą spełnić ich oczekiwania – powiedział.

Zdaniem politologa "oczekiwaniem powinien być rozwój gospodarczy kraju, a zarówno prezydent, jak i liderzy Konfederacji nie są w sprawach gospodarczych profesjonalistami i nie mają doświadczenia w administrowaniu".

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wykonano w dniach 21-22 września 2026 roku na próbie 1029 dorosłych Polaków.

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