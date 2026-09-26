Polacy ocenili rząd. Nowy sondaż przynosi złe wieści dla Tuska

53 proc. ankietowanych negatywnie ocenia działalność rządu Donalda Tuska – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla "Super Expressu". Pozytywną ocenę gabinetowi wystawiło 30 proc. badanych, a 17 proc. nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska.

Badanie opublikowano w związku z 1000. dniem funkcjonowania rządu koalicji KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy, który został zaprzysiężony w grudniu 2023 r. Z sondażu wynika, że największa część respondentów krytycznie ocenia dotychczasowe działania tej władzy.

Osiągnięcia rządu Tuska

Wśród kwestii wskazywanych jako osiągnięcia rządu "Super Express" wymienia m.in. odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, wyhamowanie inflacji, nowe świadczenia oraz instrument SAFE, w ramach którego Polska ma otrzymać 44 mld euro.

Jednocześnie część zapowiedzi wyborczych, w tym reforma wymiaru sprawiedliwości i realizacja "100 konkretów", nie została w pełni zrealizowana.

W publikacji zwrócono również uwagę na różnice w ocenie poszczególnych ugrupowań tworzących koalicję. Nowa Lewica podkreśla swoje osiągnięcia, wśród których wymienia m.in. rentę wdowią, przywrócenie finansowania procedury in vitro oraz podniesienie zasiłku pogrzebowego.

Pozostałe partie koalicji mierzą się natomiast ze spadkiem poparcia i wewnętrznymi problemami – podkreśla "SE".

Połowa Polaków niezadowolona z władzy

Najnowsze badania opinii publicznej pokazują słabe notowania rządu, niezależnie od terminu i zastosowanej metodologii. W sierpniowym sondażu CBOS pozytywnie działalność gabinetu oceniło 36 proc. respondentów, a negatywnie 51 proc.

W innym badaniu, przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 4-6 września, 54,3 proc. ankietowanych negatywnie oceniło pracę Donalda Tuska jako premiera, a 37,4 proc. wystawiło mu ocenę pozytywną.

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