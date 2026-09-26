Pokolenie „wielkiej przygody”?

„Wydaje mi się, że [Ukraińcy – przyp. red.] początkowo mieli koncepcję trochę dziwną, że wciągną nas do tej wojny nawet na zasadzie stworzenia jednego państwa” – powiedział prezes PiS. Koncepcja Ukraińców na szczęście nie wypaliła. „Polska, nawet gdyby była bardzo wojowniczym krajem, nie miała praktycznie żadnych realnych sił zbrojnych. Nie mogła wchodzić do wojny” – ogłosił polityk.

W roku 2022, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, partia Jarosława Kaczyńskiego rządziła w Polsce od siedmiu lat. Przez cały ten czas sam Kaczyński oraz jego bliscy współpracownicy nachwalić się nie mogli swoich dokonań w dziele wzmocnienia polskiej armii. „To też jest sukces rządu, na którego czele stoi premier Mateusz Morawiecki” – zapewniał w grudniu 2019 r. minister Mariusz Błaszczak.