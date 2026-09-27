Plus, czyli minus. Czyli Rozwój Minus

Do tej pory wydawało się to niemożliwe, a teraz stało się faktem.

A wszystko zaczęło się niewinnie – od zasiłku „500+” na dzieci, z kryterium dochodowym w przypadku pierwszego dziecka w rodzinie, a bez tego kryterium w przypadku kolejnych, który szybko przerobiono na zasiłek „800+” na każde dziecko w Polsce, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie, a więc także w rodzinie milionerów (bo przecież „wszystkie dzieci są równe”).