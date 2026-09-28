Kolejny fatalny sondaż dla rządu. Polacy bezlitośni dla Tuska

Badanie zostało przeprowadzone przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Polsatu News i Newsmax Polska. Jego wyniki powinny wzbudzić niepokój wśród polityków Koalicji 15 października.

Z sondażu wynika, że 47 proc. badanych źle ocenia rząd Donalda Tuska. Dobrą notę wystawiło mu z kolei 33,2 proc. ankietowanych 19,8 proc. badanych wskazało, że nie ocenia rządu "ani dobrze ani źle".

Respondenci zostali również zapytani o odczucia, jakie budzi w nich koalicja rządowa. 24,8 proc. wskazało, że są nią "rozczarowani". 22,7 proc. wybrało zaś odpowiedź "obojętność".

Polacy wskazywali również na "złość" (18,7 proc.) i "radość" (14,7 proc.), a także na "dumę" (8,9 proc.). Najmniejsza część badanych wybierała odpowiedzi "strach" (8,4 proc.) oraz "entuzjazm" (1,8 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w trakcie wyborów na prezydenta Krakowa.

Złe wyniki prezydenta

Podczas tego samego sondażu respondenci zostali zapytany o ocenę prezydentury Karola Nawrockiego. Respondenci mogli wybrać odpowiedź z czterech wariantów: "dobrze", "źle" i "ani dobrze, ani źle". Jak się okazuje, większość z nich negatywnie ocenia prezydenta RP.

Odpowiedź "źle" wybrało bowiem aż 46,5 proc. ankietowanych. Dobrze prezydenta ocenia 39,7 proc., a "ani dobrze ani źle" – 13,8 proc.

Badanych zapytano także o to, jakie uczucia budzi w nich Nawrocki. 24,1 proc. wskazało odpowiedź "złość", a 20,4 proc. – "duma". U 15,1 proc. badanych Nawrocki budzi uczucie "radości", a u 14,2 proc. "rozczarowanie".

13,3 proc. powiedziało, że prezydent budzi w nich "obojętność", 9,8 proc. "strach", a "entuzjazm" – 3,1 proc.

Kolejny zły sondaż dla Tuska

53 proc. ankietowanych negatywnie ocenia działalność rządu Donalda Tuska – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla "Super Expressu". Pozytywną ocenę gabinetowi wystawiło 30 proc. badanych, a 17 proc. nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska.

Badanie opublikowano w związku z 1000. dniem funkcjonowania rządu koalicji KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy, który został zaprzysiężony w grudniu 2023 r. Z sondażu wynika, że największa część respondentów krytycznie ocenia dotychczasowe działania tej władzy.

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