Czy prezydent powinien zwołać RBN? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 56,3 proc. badanych, przeciw – 6,3 proc. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 15,1 proc. pytanych, a 12,3 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Badanie przeprowadziła firma SW Research na zlecenie Onetu. Zrealizowano je w związku z nasileniem rosyjskich działań wobec Polski i innych państw NATO.

Śmigłowiec Rosji w polskiej przestrzeni powietrznej

W środę (23 września) rosyjski śmigłowiec Mi-8 naruszył polską przestrzeń powietrzną na północ od Braniewa w woj. warmińsko-mazurskim. Tydzień wcześniej rosyjskie drony zaatakowały pociąg w pobliżu polskiej granicy, a dron uderzył także w ciężarówkę po ukraińskiej stronie przejścia Dorohusk-Jagodzin.

Premier Donald Tusk poinformował w czwartek (24 września), że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska ewakuowała przejścia graniczne w Hrubieszowie i Dorohusku. – Ten czas jest naprawdę trudny i że trzeba się dobrze przygotować na te najbliższe tygodnie i miesiące. Jesień i zima mogą być rzeczywiście krytyczne – ostrzegł.

Sondaż wykazał, że najmniej zwolenników zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest wśród osób do 24. roku życia – poparcie dla takiego rozwiązania wyniosło w tej grupie 48,6 proc. Przeciw było 15,9 proc. 13,9 proc. wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć", a 21,6 proc. nie miało zdania.

Większość Polaków chce zwołania RBN. Co zrobi prezydent?

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz powiedział w tym tygodniu, że w Kancelarii Prezydenta trwa dyskusja nad ewentualnym zwołaniem posiedzenia RBN, ale decyzji jeszcze nie ma.

Badanie zrealizowano w dniach 22-23 września metodą CAWI na próbie 802 dorosłych Polaków. Próba została dobrana kwotowo i była reprezentatywna pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.

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