Polacy z dostępem do broni? Prezydent zabrał głos

Głowa państwa zabrała głos w tej sprawie podczas otwarcia strzelnicy sportowej w Bogutach -Piankach.

– Chciałbym też zwrócić się i do opinii publicznej, do pana ministra i do wszystkich państwa, aby w Rzeczpospolitej podjąć dzisiaj publiczną dyskusję o dostępie do broni – powiedział Nawrocki.

Nawrocki: Polska nawet w UE pozostaje na samym końcu dostępu do broni

Jak podkreślił prezydent: "Żyjemy w kulturze, nazwijmy ją, transatlantycką, w której są różne podejścia do broni". – Z jednej strony w Stanach Zjednoczonych prawo dostępu do broni zapisane jest w Konstytucji, z drugiej strony w Unii Europejskiej jest dużo bardziej restrykcyjne podejście do posiadania broni – mówił.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że polskie przepisy w tej materii są bardzo surowe, również na tle uregulowań przyjętych w innych państwach UE.

– Nawet w Unii Europejskiej Polska pozostaje na samym końcu dostępu do broni, zaledwie ok. 1 proc. obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma dostęp do broni, potrafi się bronią posługiwać – mówił dalej – zauważył Nawrocki.

– Jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni w Rzeczypospolitej Polskiej – dodał.

Prezydent chce powstawania kolejnych strzelnic

Głowa państwa odniosła się również do kwestii powstawania nowych strzelnic w Polsce.

– Bardzo się cieszę także z tego, a trochę smucę, drodzy państwo, że strzelnica jest dzisiaj otwarta także za sprawą programu, projektu Polski Ład, który przez kolejne lata budował możliwości finansowe i inwestycyjne samorządów w całej Polsce – powiedział Karol Nawrocki.

– Dziś tego programu nie ma i mam nadzieję, że doczekamy się momentu stabilizacji polskich finansów publicznych, dzięki którym takie strzelnice będą mogły powstawać także w innych gminach i powiatach – zaznaczył prezydent.

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