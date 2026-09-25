Kolejne ustawy na biurku prezydenta. Nawrocki zdecydował

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Karol Nawrocki podpisał:

Ustawę z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (nr druku sejmowego 1962).

Ustawę z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustaw w celu wzmocnienia nadzoru sądowego nad kontrolą operacyjną (nr druku sejmowego 2411)

Ustawę z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (nr druku sejmowego 2649)

Ustawę z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (nr druku sejmowego 2677).

Ustawę z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2694).

Nowelizacja prawa o adwokaturze wprowadza zmiany mające na celu usprawnienie funkcjonowania samorządu zawodowego adwokatów oraz dostosowanie przepisów do potrzeb praktyki zawodowej. Zmiany obejmują m.in. kwestie finansowania, ochrony prawnej adwokatów oraz cyfryzacji procedur samorządowych.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał pięć kolejnych ustaw

Z kolei podpisana przez prezydenta nowelizacja ustaw w celu wzmocnienia nadzoru sądowego nad kontrolą operacyjną, wprowadza zmiany mające na celu wzmocnienie ochrony praw obywateli w kwestii prywatności oraz zwiększenia przejrzystości działania służb. Nowe przepisy dotyczą m.in. Policji czy Straży Granicznej.

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym ujednolica i precyzuje wymogi stawiane kandydatom do organów jednostek pomocniczych gminy (sołectw, dzielnic, osiedli) oraz ustala jasne reguły wygaśnięcia ich mandatów.

Kolejna podpisana przez prezydenta ustawa – nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) – wprowadza kompleksowe zmiany w ustawie o VAT oraz ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. Ustawa z jednej strony dereguluje i upraszcza procedury, z drugiej uszczelnia system podatkowy oraz dostosowuje polskie prawo do orzecznictwa TSUE.

Z kolei zmiany w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną mają na celu zapewnienie stosowania w Polsce unijnego rozporządzenia w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych. Określa krajowe organy właściwe, procedury nadzorcze oraz zasady odpowiedzialności dostawców usług pośrednich.

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