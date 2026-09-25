Ceny paliw dobijają kierowców. Sondaż: Tego Polacy oczekują od Nawrockiego

W nowym sondażu SW Research dla "Wprost" Polaków zapytano: "Czy prezydent powinien podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych?".

Nowy sondaż. Polacy chcą, aby prezydent podpisał ustawę

63,2 proc. ankietowanych odpowiedziało, że tak.

12,7 proc. respondentów jest przeciwnego zdania.

13,6 proc. uczestników sondażu odpowiedziało, że nie zna tematu.

Co dziesiąty badany udzielił odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Z sondażu wynika, że zwolennikami podpisu przez prezydenta ustawy są nieco częściej mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 66,9 proc. i 59,8 proc.). Najbardziej za podpisaniem ustawy opowiadają się ankietowani z zarobkami na poziomie 5000-7000 zł netto miesięcznie (75,3 proc.) oraz osoby z małych miast – do 20 tys. mieszkańców (71,1 proc.).

Podpisu nie oczekują od prezydenta najczęściej ankietowani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (22,4 proc.), jednak również w tej grupie przeważały głosy na "tak".

Ustawa o podatkach od nadzwyczajnych zysków

W ubiegły piątek Sejm ponownie uchwalił rządową ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 roku do marca 2027 roku ze zbycia paliw ciekłych. Szacowane pierwotnie na 4 mld zł wpływy z nowego podatku miałyby posłużyć sfinansowaniu rządowego pakietu osłonowego CPN.

Uchwalona w miniony piątek ustawa to druga próba. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Kancelaria Prezydenta tłumaczyła, że ustawa łamała zasadę niedziałania prawa wstecz.

Prezydent twierdzi, że ustawa jest niekonstytucyjna

We wtorek prezydent powiedział dziennikarzom, że rządowa ustawa o opodatkowania zysków koncernów paliwowych jest niekonstytucyjna, gdyż miałaby obowiązywać od marca 2026 roku.

Prezydent przedstawił własny projekt ustawy – "Paliwo Kosztuje Normalnie". Zakłada on zniesienie podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca 2027 roku, wprowadzenie limitu marży rafineryjnej, importowej i hurtowej oraz możliwość obniżenia akcyzy.

Sondaż został zrealizowany w dniach 22-23 września 2026 roku przez agencję SW Research dla "Wprost" metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 864 wywiady z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

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