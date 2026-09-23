Przydacz zwrócił się do Tuska. "Dlaczego nie chce pan obniżyć cen paliwa?"

Marcin Przydacz, szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, zwrócił się we wpisie na platformie X do premiera Donalda Tuska.

"Panie Premierze, dlaczego nie chce Pan obniżyć Polakom cen paliwa? Czy naprawdę musi Pan aż tak żyłować ich kieszenie, żeby naprawić swój dziurawy budżet?" – zapytał.

Prezydencki minister dodał, że "proste kroki, bez łamania Konstytucji, przyjąć ustawę prezydencką mrożącą marże". "Wiem, Orlen nie zarobi miliardów, ale przynajmniej zostaną one w budżetach domowych" – podkreślił.

Marcin Przydacz zauważył, że "może Pan też obniżyć VAT i akcyzę". "Jest wiele opcji" – zauważył.

Prezydencki minister stwierdził we wpisie, że "Polacy będą to Panu pamiętali nie tylko przy dystrybutorach, ale najpewniej także przy urnach". "Miała to być przecież jedna decyzja…" – przypomniał.

"Paliwo Kosztuje Normalnie". Prezydencki projekt ustawy

Prezydencki projekt ustawy „Paliwo Kosztuje Normalnie” zakłada zniesienie podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca 2027 roku, wprowadzenie limitu marży rafineryjnej, importowej i hurtowej oraz możliwość obniżenia akcyzy.

W ubiegły piątek Sejm ponownie uchwalił rządową ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 roku do marca 2027 roku ze zbycia paliw ciekłych. Nad ustawą pracuje obecnie Senat. Szacowane pierwotnie na 4 mld zł wpływy z nowego podatku miałyby posłużyć sfinansowaniu rządowego pakietu osłonowego CPN.

Ceny paliw wysokie, jak nigdy. Diesel najdroższy w historii

Analitycy serwisu e-petrol w ubiegłym tygodniu przekazali, że ceny paliw na stacjach już są rekordowo wysokie i będą nadal rosły w tym tygodniu.

Prognozują, że w drugiej połowie września na stacjach spodziewamy się przełamania psychologicznej bariery 8 zł dla benzyny i 9 zł dla oleju napędowego. Prognozowane przez e-petrol.pl na nadchodzący tydzień przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw to: 7,97-8,11 zł/l dla benzyny E10, dla oleju napędowego 8,99-9,28 zł/l i dla autogazu 3,10-3,21 zł/l.

Rząd zakończył pakiet CPN

1 września rząd zakończył pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), który został wprowadzony na okres ostatnich tygodni wakacji szkolnych, czyli od 17 do 31 sierpnia. Po zakończeniu pakietu CPN ceny paliw poszybowały w górę. W ramach programu obniżono stawkę podatku VAT na niektóre paliwa, w szczególności benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Równocześnie obowiązywały ceny maksymalne, ogłaszane przez ministra energii.

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