Drożyzna na stacjach benzynowych. Ceny paliw wzrosły rekordowo

W sierpniu ceny paliw i smarów były wyższe niż rok wcześniej w 26 z 27 państw Unii Europejskiej.

Ceny paliw w górę w prawie wszystkich krajach UE

W 18 krajach Wspólnoty wzrost przekroczył 20 proc. Największe podwyżki odnotowano w Bułgarii (34,5 proc.), na Litwie (28,8 proc.), w Finlandii (27,6 proc.), Niemczech (27,5 proc.) oraz Francji (27,4 proc.).

Najmniej ceny paliw wzrosły na Węgrzech (1,3 proc.), w Szwecji (6,1 proc.) oraz Irlandii (11,7 proc.).

Wzrost cen paliw w Polsce to około 24 proc.

Eurostat pokazał również dane dotyczące importu paliw. W drugim kwartale tego roku wartość importu do UE gwałtownie wzrosła – o 55,8 proc. Wolumen pozostał jednak na zbliżonym poziomie w porównaniu ze średnią miesięczną z 2025 r. i wyniósł 36,7 mln ton.

W przypadku skroplonego gazu ziemnego (LNG) wartość importu wzrosła o 4,1 proc., ale wolumen spadł o 5,6 proc.

W tym samym okresie import gazu ziemnego w postaci gazowej wzrósł zarówno pod względem wartości (18,5 proc.), jak i wolumenu (3,4 proc.).

Ceny ropy spadają

W poniedziałek baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik była na NYMEX w Nowym Jorku po 98,38 USD – to mniej o 1,91 proc. Z kolei Brent na ICE na listopad była wyceniana po 101,94 USD za baryłkę – mniej o 1,86 proc. W poniedziałek ceny ropy spadały czwarty dzień z rzędu, a Brent zalicza najdłuższą serię zniżek notowań od czerwca.

Benzyna i diesel rekordowo drogie

Analitycy serwisu e-petrol w ubiegłym tygodniu przekazali, że ceny paliw na stacjach już są rekordowo wysokie i będą nadal rosły w tym tygodniu.

Prognozują, że w drugiej połowie września na stacjach spodziewamy się przełamania psychologicznej bariery 8 zł dla benzyny i 9 zł dla oleju napędowego. Prognozowane przez e-petrol.pl na nadchodzący tydzień przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw to: 7,97-8,11 zł/l dla benzyny E10, dla oleju napędowego 8,99-9,28 zł/l i dla autogazu 3,10-3,21 zł/l.

Rząd zakończył pakiet CPN

1 września rząd zakończył pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), który został wprowadzony na okres ostatnich tygodni wakacji szkolnych, czyli od 17 do 31 sierpnia. Po zakończeniu pakietu CPN ceny paliw poszybowały w górę. W ramach programu obniżono stawkę podatku VAT na niektóre paliwa, w szczególności benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Równocześnie obowiązywały ceny maksymalne, ogłaszane przez ministra energii.

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