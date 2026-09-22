Polacy kupują więcej. Po te produkty sięgamy częściej

"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,8 proc. (wobec wzrostu o 3,1 proc. w sierpniu 2025 r.). W porównaniu z lipcem 2026 r. nastąpił spadek sprzedaży detalicznej o 0,3 proc. W okresie styczeń-sierpień1 2026 r. sprzedaż wzrosła o 3,4 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 3,6 proc. w analogicznym okresie 2025 r.)" – czytamy w komunikacie.

Tak wzrosły ceny w stosunku do poprzedniego roku

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu 2026 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 4,6 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz wzrosła o 1,0 proc. w porównaniu z lipcem 2026 r., podał także GUS.

W sierpniu 2026 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 17,5 proc. wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży "ogółem" zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,1 proc. do 9,0 proc. podano również.

Ile Polacy muszą zapłacić za poszczególne produkty?

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wzrost cen w sierpniu (rok do roku) z podziałem na poszczególne produkty.

Jak wynika z zaprezentowanych danych, sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części wzrosła o 11,7 proc., paliw stałych, ciekłych i gazowych – o 1,1 proc., żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – o 1 proc..

Jeśli chodzi meble, RTV i AGD zauważono wysoki, bo aż o 10,6 proc., wzrost. W przypadku farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego sprzedaż wzrosła o 6,2 proc.

Zauważono również wzrost sprzedaży prasy, książek i pozostałych produktów w wyspecjalizowanych sklepach o 2,7 proc. Spadła natomiast sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia o 2,7 proc.

Sprzedaż pozostałych produktów wzrosła o 11,1 proc.

Konsensus rynkowy wynosił 4,5 proc. wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

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