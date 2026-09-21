Nawet 300 zł za kilogram. Te grzyby osiągają zawrotne ceny

Najnowsze dane z Małopolski podało 20 września RMF24. Na jednym z tamtejszych targowisk kilogram świeżych, zdrowych i wyselekcjonowanych borowików kosztuje od 60 do 90 zł. Borowiki wysmukłe są sprzedawane po około 70 zł za kilogram. Za podgrzybki trzeba zapłacić od 50 do 70 zł, kozaki kosztują około 50 zł, a kurki około 60 zł za kilogram. Kanie są sprzedawane na sztuki – od 5 do 15 zł za kapelusz.

Pięciolitrowe wiaderko grzybów za 100 zł, w skupach nieco taniej

Ceny różnią się w zależności od regionu. W województwie łódzkim pięciolitrowe wiaderko mieszanki borowików, koźlarzy i maślaków ma kosztować 100 zł. W Radomiu duży pojemnik kurek wyceniany jest na 18 zł, a za kapelusz kani trzeba zapłacić około 5 zł.

Dane z Pomorza podało 17 września Polskie Radio. Z informacji uzyskanych od osób prowadzących skupy wynikało, że duża podaż doprowadziła do spadku cen. – Nie brakuje, jest dość dużo, najwięcej kurek. Ale cena mocno spadła, bo do 12 zł za kilogram – mówiła Polskiemu Radiu prowadząca skup Joanna Piotrkowska. Podgrzybki kosztowały tam około 4 zł za kilogram, natomiast maślaki i czerwone koźlarze około 3 zł. Inaczej wyglądały ceny w sprzedaży detalicznej. Podgrzybki kosztowały około 39–44 zł za kilogram, a kurki około 55 zł. Za mniejsze kanie trzeba było zapłacić około 5 zł, a za większe 10 zł.

Suszone borowiki nawet po 300 zł za kilogram

Znacznie wyższe stawki dotyczą gotowego suszu. Next.Gazeta.pl podawał, że kilogram suszonych borowików w plastrach lub całych kapeluszach może być wyceniany na około 300 zł. Portal zaznaczał, że jest to górna, orientacyjna kwota dotycząca odpowiednio przygotowanego produktu i nie jest to stawka gwarantowana przez każdy punkt skupu.

Do przygotowania kilograma suszonych borowików potrzeba wielu kilogramów świeżych grzybów, ponieważ podczas suszenia tracą one dużą część swojej masy. Podobno sprzyjających warunkach doświadczony grzybiarz może zebrać około 15–20 kilogramów grzybów w ciągu jednego dnia.

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