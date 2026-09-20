NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Nie, tego nie bierz – powiedziała przyjaciółka, gdy pochyliłam się nad zdrowiutkim, średnich rozmiarów grzybkiem, który niczego nie podejrzewając, usadowił się pośrodku leśnej drogi.

– To muchomor cytrynowy, truje mniej niż sromotnikowy, a chyba nie chciałabyś pożegnać się ze światem w taki piękny wrześniowy dzień.