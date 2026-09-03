500 zł za grzybobranie przy granicy? Sąd Najwyższy ostrzega

Choć projekt jest wymierzony przede wszystkim w przemytników, jego skutki mogą odczuć także grzybiarze i turyści. Minimalna grzywna za przekroczenie granicy ma wzrosnąć z 20 do 500 zł. Sąd Najwyższy przypomina, że wykroczenie można popełnić również nieumyślnie, np. podczas zbierania grzybów w przygranicznym lesie.

Chcą uderzyć w przemytników ludzi

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zaostrzający odpowiedzialność za przemyt ludzi. Obecnie za nielegalne przekroczenie granicy w warunkach określonych w art. 264 kodeksu karnego grozi do trzech lat więzienia, a za organizowanie takiego procederu – do ośmiu lat. Po zmianach przemytnik działający w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej mógłby trafić do więzienia na nawet 10 lat. Za narażenie życia lub zdrowia wielu osób miałoby grozić od dwóch do 12 lat, a jeśli następstwem przemytu byłaby śmierć człowieka – od trzech do 20 lat więzienia.

Do ostatniej propozycji zastrzeżenia zgłosił prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Wskazał, że w przypadku innych przestępstw, takich jak bójka lub pobicie, spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym czy pożaru, których nieumyślnym następstwem jest śmierć, maksymalna kara wynosi 15 lat. Jego zdaniem również w przypadku przemytu zagrożenie powinno wynosić od dwóch do 15 lat.

Grzybiarz za granicą

Zmiana, która może bezpośrednio dotknąć grzybiarzy, dotyczy art. 49a par. 1 kodeksu wykroczeń. Ministerstwo chce podnieść minimalną grzywnę za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom z 20 do 500 zł, czyli 25-krotnie. Resort argumentuje, że obecna sankcja jest zbyt niska i chce zapewnić „realną dolegliwość kary” oraz zwiększyć jej skuteczność.

Zastrzeżenia ma Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Przepis obejmuje bowiem także nieumyślne przekroczenie granicy, do którego może dojść właśnie podczas zbierania grzybów czy górskiej wycieczki. SN wskazuje, że pozostawienie minimalnej grzywny na poziomie 20 zł umożliwia odpowiednie dostosowanie kary do konkretnego przewinienia. Po proponowanej zmianie również grzybiarz, który przez nieuwagę przekroczy granicę, musiałby liczyć się z minimalną grzywną w wysokości 500 zł.

Prokuratorzy chcą minimum 1000 zł

Jeszcze wyższej kary chce Krajowa Rada Prokuratorów. Według jej propozycji minimalna grzywna powinna wynosić 1000 zł, czyli 50 razy więcej niż obecnie.

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości nie jest jeszcze obowiązującym prawem. Do proponowanych zmian uwagi zgłaszają zarówno Sąd Najwyższy, jak i prokurator krajowy.