Ratunek dla lotniska? Kluczowy ruch

Krok jest powiązany z wdrażaniem nowej, hybrydowej strategii portu przygotowanej przez PPL zakładającej dywersyfikację przychodów i rozwój filaru pozapasażerskiego, podkreślono.

Członek zarządu PPL: To ostateczny argument

"Podpisane dzisiaj porozumienie to dla nas niezbędny fundament prawny i biznesowy, uwiarygadniający naszą ofertę w oczach zewnętrznych inwestorów. Realizujemy nową strategię, odchodząc od modelu wyłącznie pasażerskiego na rzecz lotniska hybrydowego. Prowadzimy konkretne rozmowy z podmiotami z branży technicznej, logistycznej i szkoleniowej. Aby te firmy zrealizowały w Radomiu wielomilionowe inwestycje, takie jak budowa nowych hangarów, muszą mieć pewność co do stabilności operacyjnej. Wsparcie Miasta Radomia i jego gwarancje długoterminowej dostępności terenów to ostateczny argument, który pozwala nam sfinalizować te strategiczne partnerstwa" – powiedział członek zarządu PPL ds. finansowo-handlowych Marcin Danił, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zapisami porozumienia, strony zadeklarowały pełną współpracę na rzecz rozwoju portu. Wszelkie planowane przedsięwzięcia inwestycyjne muszą być zgodne z celem, na jaki Miasto Radom pozyskało nieruchomości, czyli założeniem i zarządzaniem lokalnym lotniskiem użytku publicznego, współużytkowanym z lotniskiem wojskowym. Dopuszczalne w porozumieniu rodzaje działalności na tym terenie obejmują m.in. działalność logistyczną i magazynową, szkoleniową i usługi związane z obsługą przewoźników lotniczych, wskazano także.

Polskie Porty Lotnicze oficjalnie zadeklarowały też w dokumencie, że aktywnie poszukują inwestorów zainteresowanych rozwojem lotniska oraz inwestowaniem w nieruchomości oddane w dzierżawę PPL.

Co zagwarantowało miasto?

"Obecnie zarządzający portem prowadzi już zaawansowane rozmowy i negocjacje z zainteresowanymi podmiotami. PPL rozmawia z podmiotami w zakresie usług MRO (obsługa techniczna samolotów), szkołami lotniczymi, operatorami cargo, przewoźnikami w zakresie połączeń krótkodystansowych oraz podmiotem z sektora innowacji. W ramach zagospodarowania powierzchni dla tych inwestorów na chwilę obecną planuje się budowę hangarów dla samolotów wąskokadłubowych oraz szerokokadłubowych. Rozwój usług takich jak MRO czy cargo to kluczowy element filaru pozapasażerskiego w nowej strategii PPL dla Radomia" – czytamy dalej w materiale.

Kluczowym zapisem dla przyszłych poddzierżawców jest oficjalna deklaracja Miasta Radomia. Samorząd oświadczył, że po zakończeniu trwania umów dzierżawy z PPL wyrażą wolę kontynuacji działalności lotniskowej w ramach Lotniska Warszawa-Radom. Miasto zagwarantowało również, że umożliwi nowym inwestorom dalsze prowadzenie działalności zgodnej z celami lotniska co najmniej do czasu amortyzacji poczynionych przez nich inwestycji lub całkowitego zwrotu z kapitału. Ponadto Radom zadeklarował wsparcie polegające m.in. na wyrażaniu i procedowaniu zgód na poddzierżawy, udzielaniu pomocy w regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz działaniach na rzecz zwiększenia obszaru dostępnego pod inwestycje, przekazano.

PPL ze swojej strony zobowiązało się do intensywnego wspierania Miasta Radomia w koordynacji tych czynności. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i będzie obowiązywać przez cały okres trwania umów dzierżawy.

Od początku 2026 roku do chwili obecnej Lotnisko Warszawa-Radom obsłużyło ponad 100 tys. podróżnych.

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