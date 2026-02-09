Co z lotniskiem w Radomiu? Ujawniono nową strategię

Wspomniany model łączy działalność pasażerską z dodatkowymi funkcjami poprawiającymi rentowność portu, jak m.in. cargo, obsługa techniczna samolotów czy szkolenia lotnicze.

Celem jest stabilizacja operacyjna i finansowa lotniska poprzez dywersyfikację źródeł przychodów oraz lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury w odpowiedzi na rzeczywisty popyt rynkowy.

Tylu pasażerów obsłużyło lotnisko

W 2025 roku Lotnisko Warszawa-Radom obsłużyło 95 646 pasażerów i zrealizowało 2 216 cywilnych operacji lotniczych. Dotychczasowy model rozwoju, oparty na scenariuszu pasażerskim – z myślą o tanich liniach lotniczych lub czarterach – nie zapewnia stabilności finansowej tej inwestycji. Nowa strategia zakłada odejście od jednowymiarowego podejścia na rzecz elastycznego, realistycznego modelu rozwoju, podkreślono.

"Nowa strategia dla Lotniska Warszawa-Radom opiera się na modelu hybrydowym, który łączy funkcje pasażerskie z działalnością pozapasażerską – taką jak cargo, obsługa techniczna samolotów czy szkolenia lotnicze. Dzięki temu Radom przestaje być postrzegany wyłącznie przez pryzmat liczby pasażerów, a staje się miejscem realnie odpowiadającym na potrzeby rynku, zarówno w zakresie infrastruktury, jak i rozwoju kadr dla całego sektora lotniczego" – powiedział członek zarządu Polskich Portów Lotniczych ds. finansowo-handlowych Marcin Danił, cytowany w komunikacie.

Nowa strategia oparta na dwóch filarach

Nowa strategia Lotniska Warszawa – Radom opiera się na dwóch komplementarnych filarach.

"Filar pasażerski obejmuje:

Wsparcie tradycyjnych przewoźników w rozwoju ich siatki Mazowszu poprzez oferowanie przepustowości,

rozwój czarterów jako konkurencyjnej i dopasowanej do regionu oferty turystycznej,

stopniowe budowanie obecności tanich linii lotniczych (LCC), bez kanibalizacji przychodów,

rozwój segmentu General Aviation, wykorzystujący ograniczoną dostępność slotów na Lotnisku Chopina.

Filar pozapasażerski koncentruje się na:

przyciąganiu działalności MRO, czyli obsługi technicznej i serwisowej statków powietrznych,

rozwoju cargo jako regionalnego węzła, obsługującego ekspresowe przesyłki kurierskie, e-commerce oraz ładunki przemysłowe wrażliwe czasowo,

budowie zaplecza szkoleniowego dla personelu lotniczego, wspierającego rozwój kompetencji dla branży lotniczej w całej Polsce" – czytamy dalej w materiale.

Odejście od marketingu masowego

Spółka podała, że elementem strategii jest również zmiana podejścia do komunikacji i wizerunku lotniska.

"PPL odchodzą od marketingu masowego na rzecz precyzyjnego digital marketingu, skoncentrowanego na strefie oddziaływania Radomia i regionu. Nowe pozycjonowanie opiera się na tonie realistycznym, lokalnym i rzeczowym – lotnisko ma być postrzegane jako praktyczne narzędzie dla mieszkańców i biznesu, a nie symboliczna inwestycja infrastrukturalna" – podano także.

"Nowa strategia ma zapewnić Lotnisku Warszawa-Radom trwałą rolę w krajowym systemie transportowym, przy jednoczesnym racjonalnym zarządzaniu kosztami, ryzykiem oraz potencjałem rozwojowym regionu" – zakończono w komunikacie.

Polskie Porty Lotnicze (PPL) to spółka należąca do grupy kapitałowej CPK, odpowiedzialna za zarządzanie kluczową infrastrukturą lotniskową. W jego portfolio znajduje się Lotnisko Chopina w Warszawie, które od 90 lat jest największym portem lotniczym w Polsce. Spółka zarządza również Lotniskiem Warszawa-Radom i Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost oraz jest udziałowcem w 9 lotniskach regionalnych.

Czytaj też:

CPK wykłada karty. Tyle miejsc pracy da Port PolskaCzytaj też:

CPK ruszy w 2032 roku? Lasek: Terminy poprzedniego rządu nierealne