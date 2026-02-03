CPK ruszy w 2032 roku? Lasek: Terminy poprzedniego rządu nierealne

Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek poinformował, że port lotniczy w Baranowie powstanie do roku 2032. To zmiana wobec planów poprzedniego rządu, który zakładał, że CPK będzie działać od roku 2027.

"Byłem przeciwnikiem inwestycji w formie realizowanej przez poprzedników. Przedstawiane wówczas terminy były całkowicie nierealne. Przypomnę, że niemal do końca swoich rządów nasi poprzednicy upierali się, że lotnisko zacznie działać w 2027 r." – powiedział w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".

Lasek wskazał także na konieczność zgrania realizacji inwestycji z innymi projektami transportowymi. "Pod ten termin (2032 r. – red.) realizujemy inne działania, w tym też inwestycje kolejowe czy rozbudowę Lotniska Chopina, która ma zdążyć "spłacić się" do momentu otwarcia nowego portu i przeniesienia tam całego ruchu komercyjnego" – zaznaczył.

"Przesuwając termin otwarcia lotniska, władze starają się mitygować ryzyka związane choćby ze spiętrzeniem wielu inwestycji, których realizacja nałoży się na nasz program, takich jak budowa elektrowni atomowej, nowych linii kolejowych poza Kolejami Dużych Prędkości lub dróg szybkiego ruchu" – przekonuje wiceminister. Według Macieja Laska chodzi m.in.o uniknięcie konkurencji o wykonawców i materiały.

CPK ogłasza postępowanie wykonawcze. Wszystko w ramach programu Port Polska

W grudniu Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) w ramach programu inwestycyjnego Port Polska ogłosiła postępowanie wykonawcze w formule "Projektuj i Buduj" na realizację czterech zadań drogowych.

Chodzi o budowę 92 km nowych i przebudowę istniejących tras układu drogowego wokół planowanego węzła transportowego, podała CPK. Uczestnikami postępowania będą wykonawcy, z którymi spółka w kwietniu tego roku zawarła umowę ramową. Podpisanie umów z wykonawcami ma nastąpić w II kwartale 2026 roku.

Układ dróg zlokalizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego w powiatach grodziskim, żyrardowskim i sochaczewskim na terenie gmin Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Wiskitki, Teresin i Jaktorów, podano.

