Rekordowy rok dla Lotniska Chopina. Tylu pasażerów obsłużyło

"Rok 2025 zapisał się jako najlepszy w historii Lotniska Chopina. Z warszawskiego portu skorzystało 24 097 059 pasażerów, czyli o 13 proc. więcej niż w rekordowym dotąd roku 2024. Dynamiczny wzrost dotyczył nie tylko ruchu pasażerskiego, ale również przewozów towarowych – w całym 2025 roku lotnisko obsłużyło ponad 137 tys. ton cargo, co oznacza wzrost o 17 proc. r/r, ustanawiając nowy historyczny rekord" – czytamy w komunikacie.

Ostatni miesiąc 2025 r. przyniósł 1 792 957 odprawionych pasażerów, co czyni go najlepszym grudniem w historii portu. Wysokiemu ruchowi pasażerskiemu towarzyszył bardzo dobry wynik w segmencie towarowym – w ciągu jednego miesiąca odprawiono ponad 12 tys. ton, czyli o 20 proc. więcej niż w roku 2024.

Lotnisko Chopina bije rekordy

W grudniu 2025 r. zrealizowano 15 817 operacji lotniczych. To wzrost o 8 proc. r/r. W całym roku było ich 200 958, co oznacza wzrost o 9 proc. r/r. To poziom, który pokazuje, że Lotnisko Chopina przez większość roku funkcjonowało blisko granic swojej przepustowości.

"Osiągnięte rekordowe wyniki to efekt niezwykle wytężonej pracy służb lotniskowych i doskonałej współpracy z partnerami. Jednak, aby Lotnisko Chopina mogło dalej się rozwijać, konieczna jest modernizacja portu, która już de facto trwa. Podpisaliśmy umowę z projektantem terminalu oraz na nowe skanery 3D, zakończyliśmy postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla budowy parkingu wielopoziomowego i dworca autobusowego, a w tym roku odbierzemy nową płytę postojową PPS15" – skomentował prezes PPL Łukasz Chaberski.

Najwięcej pasażerów podróżowało w ramach strefy Schengen – było ich 15 750 616. Z lotów poza Schengen skorzystało 8 346 443 podróżnych. Równie wyraźna była przewaga ruchu rozkładowego, z którego skorzystało 20 765 711 pasażerów, podczas gdy połączenia czarterowe wybrało 3 331 348 podróżnych. W 2025 r. Lotnisko Chopina obsługiwało 46 linii lotniczych, które oferowały loty na 203 kierunkach (regularnych i sezonowych).

"Wypracowane na Lotnisku Chopina przychody na poziomie 1,77 mld zł potwierdzają naszą efektywność operacyjną i handlową. Ten solidny wynik finansowy daje nam niezbędną stabilność, by – we współpracy z narodowym przewoźnikiem – budować silny hub przesiadkowy jeszcze przed otwarciem CPK. Dzięki temu nie tylko optymalizujemy obecną siatkę połączeń, ale też zabezpieczamy potencjał pod przyszły centralny port, gwarantując płynne przeniesienie ruchu w momencie jego uruchomienia" – podsumował członek zarządu PPL ds. sprzedaży i finansów Marcin Danił.

