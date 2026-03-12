Nocna prohibicja w Warszawie rozszerzona. Jest decyzja rady miasta

Prezydent Warszawy przekazał w czwartek, że ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obejmie całe miasto. Rada miejska stolicy przyjęła uchwałę o wprowadzeniu regulacji na obszarze całego miasta. Jeśli przepisy nie zostaną zakwestionowane przez wojewodę, zaczną obowiązywać od 1 czerwca.

twitter

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie. Początkowo były dwie dzielnice

Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy w części Warszawy wprowadzono jesienią ubiegłego roku po tym, jak w Koalicji Obywatelskiej doszło do wewnętrznej awantury. Miejscy radni Koalicji Obywatelskiej mieli naciskać na Trzaskowskiego, by wycofał się z propozycji obejmującej całe miasto, a potem, gdy skrytykował ich premier Donald Tusk, zagłosowali za pilotażem w dwóch dzielnicach. Zakaz w stolicy objął tym samym Śródmieście i Pragę-Północ

W lutym prezydent Warszawy przedstawił projekt uchwały wprowadzającej nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta, z wyjątkiem Lotniska Chopina. Radni szybko przystąpili do prac nad inicjatywą. Trzaskowski opublikował na X wpis, w którym ogłosił przejście do drugiego etapu.

Regulacja oznacza, że między godziną 22:00 a 6:00 rano sprzedaż alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych jest zakazana. Ograniczenie nie dotyczy lokali gastronomicznych – barów, pubów i restauracji. Jak twierdzi warszawski ratusz, celem wprowadzenia zakazu jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie przypadków zakłócania porządku publicznego w nocy. Za złamanie przepisów grozi cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz grzywny przewidziane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.

Czytaj też:

Warzecha o przedsięwzięciu Trzaskowskiego: Dlatego te pomysły są chore