Koniec faktów bezdyskusyjnych?
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Opinie
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Koniec faktów bezdyskusyjnych?

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Prof. dr hab. Andrzej Nowak
Prof. dr hab. Andrzej Nowak Źródło: PAP / Rafał Guz
W charakterystyczny sposób odniósł się były prezydent Andrzej Duda do dyskusji na temat przyznania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

„Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w innym czasie i gdy warunki były inne. Teraz one się zmieniły i zachowanie Wołodymyra Zełenskiego także” – stwierdził polski polityk.

Podobne, acz pogłębione refleksje zamieścił na Facebooku znakomity krakowski historyk, prof. Andrzej Nowak. Bezlitośnie zdemaskował on „gigantyczną korupcję, w której centrum jest prezydent Ukrainy”.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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