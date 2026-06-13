Koniec faktów bezdyskusyjnych?

W charakterystyczny sposób odniósł się były prezydent Andrzej Duda do dyskusji na temat przyznania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
„Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w innym czasie i gdy warunki były inne. Teraz one się zmieniły i zachowanie Wołodymyra Zełenskiego także” – stwierdził polski polityk.
Podobne, acz pogłębione refleksje zamieścił na Facebooku znakomity krakowski historyk, prof. Andrzej Nowak. Bezlitośnie zdemaskował on „gigantyczną korupcję, w której centrum jest prezydent Ukrainy”.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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